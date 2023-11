Arktyczne powietrze dotrze do Polski. IMGW wydał alerty. Możliwe utrudnienia na drogach

Jesienna pogoda da się we znaki mieszkańcom wielu województw za sprawą marznących opadów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. Będą one obowiązywały we wtorek 21 listopada.

Alerty IMGW. Marznące opady mogą spowodować utrudnienia na drogach

Synoptycy z IMGW przekazali, że alerty dotyczące marznących opadów trwających nie dłużej niż 12 godzin będą obowiązywały w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, w północnych powiatach województwa podkarpackiego oraz we wschodnich powiatach wielkopolskiego. Na tych obszarach może pojawić się gołoledź, która spowoduje utrudnienia na drogach.

Pogoda na wtorek. Synoptycy z IMGW zapowiadają arktyczne powietrze i chłód

Tego dnia będzie w Polsce panowało przeważnie całkowite zachmurzenie za sprawą przemieszczającego się niżu z układem frontów. Synoptycy z IMGW wskazali, że jedynych przejaśnień można spodziewać się na północy kraju. Opady deszczu wystąpią na południu, zachodzie i nad morzem. Natomiast na pozostałym obszarze kraju pojawi się deszcz i deszcz ze śniegiem. Opady śniegu będą tego dnia występowały głównie na północnym wschodzie oraz wysoko w górach.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 0-3 stopni w centrum oraz od 4 do 9 stopni na zachodzie, południu oraz nad morzem. Za ochłodzenie w północno-wschodniej części kraju odpowiadać będzie powietrze pochodzenia arktycznego. Tego dnia można spodziewać się słabego i umiarkowanego wiatru, który przybierze postać porywistego jedynie na południu. Noc zapowiada się najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie temperatura spadnie do nawet -6 stopni.