W sobotę (18 listopada) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1400 nowych przypadkach zachorowań na COVID-19 w Polsce. Według profesorki Agnieszki Szuster-Ciesielskiej z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie skala zachorowań może być nawet kilkunastokrotnie wyższa, niż wskazują na to statystyki. Warto podkreślić, że w Polsce za większością zakażeń stoi wariant Omikron, w obrębie którego wyróżnia się między innymi podwarianty: Kraken, Eris oraz Pirola.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Grzesiowski: Dziś jest już za późno na profilaktykę

Wzrost zakażeń koronawirusem. Lekarze wskazują na nowe objawy COVID-19

Według polskich lekarzy wśród pacjentów zakażonych koronawirusem nadal dominują objawy grypopodobne. Pojawiły się jednak drobne zmiany w stosunku do zachorowań odnotowywanych podczas wiosennej fali w 2023 roku. Wówczas dominowały głównie objawy związane z górnymi drogami oddechowymi. Teraz, jak wskazuje portal.abczdrowie.pl, przebieg choroby stał się bardziej uogólniony, a wśród chorych wymagających hospitalizacji coraz częściej pojawiają się pacjenci z zapaleniem płuc.

Jednak to, co najbardziej niepokoi medyków, to objawy obserwowane u osób zakażonych podwariantem Pirola, który przez WHO został umieszczony na liście mutacji "do obserwacji". To właśnie ten podwariant może wywoływać nowe, niespotykane dotąd symptomy. Mimo że wirus atakuje głównie górne drogi oddechowe, u części pacjentów mogą pojawić się także zmiany skórne na twarzy. - W przeciwieństwie do większości poprzednich wariantów, Pirola może powodować widoczne objawy na twarzy, takie jak podrażnienie oczu i wysypka skórna - wskazuje cytowany przez portal express.co.uk dr Johannes Uys, lekarz pierwszego kontaktu z Broadgate General Practice w Londynie.

Oprócz wysypki i podrażnienia oczu do nietypowych objawów koronawirusa lekarze zaliczyli także:

biegunkę,

wysypkę na palcach dłoni i stóp,

splątanie lub delirium, które może być głównym lub jedynym objawem COVID-19 u osób starszych.

Nowa szczepionka na COVID-19 będzie dostępna za darmo

W walce ze wzrostem liczby zakażeń ma pomóc nowa szczepionka obiecana przez Ministerstwo Zdrowia. Od 6 grudnia Polacy będą mogli zaszczepić się preparatem dostosowanym do wariantu wirusa XBB (Kraken). Szczepionka zostanie udostępniona w punktach szczepień (apteki i przychodnie). Każda zainteresowana osoba będzie mogła skorzystać ze szczepienia zupełnie za darmo.