Nieoficjalnie: sędzia TK odmówił badania alkomatem. "Zasłonił się immunitetem"

Do zderzenia się dwóch mercedesów doszło w poniedziałek po godz. 10 w alei Szucha w Warszawie. To właśnie przy tej ulicy znajduje się m.in. siedziba Trybunału Konstytucyjnego. Jak podaje tvnwarszawa.pl, jeden z kierowców był trzeźwy, ale drugi nie zgodził się na badanie alkomatem. Jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego miał zasłonić się immunitetem.

Nieoficjalnie: sędzia TK nie zgodził się na badanie alkomatem

"Przed wejściem do budynku TK pracowały dwie załogi policyjnego Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci sporządzali dokumentację. Na miejsce kolizji wezwany został zespół ratownictwa medycznego, który badał jednego z kierowców. Nie były to jednak na tyle poważne obrażenia, żeby przewieźć pacjenta do szpitala" - czytamy na tvnwarszawa.pl.