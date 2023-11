38-latka podłożyła prowizoryczną bombę w Warszawie. W tle Al-Kaida i Państwo Islamskie

38-latka podłożyła i podpaliła prowizoryczny ładunek wybuchowy na jednej z warszawskich ulic w nocy z 10 na 11 listopada. Ładunek wypełniony był puszkami gazu do zapalniczek, gwoździami i tłuczonym szkłem. W zdarzeniu ranna została jedna osoba.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Druciarek o umowie koalicyjnej: Najbardziej bolesny jest ten brak praw reprodukcyjnych

Podłożyła ładunek wybuchowy w Warszawie. W domu miała materiały związane z Al-Kaidą

Policjantom udało się ustalić tożsamość kobiety, która podłożyła ładunek. 38-latkę zatrzymano w gminie Strzelin (woj. dolnośląskie), gdzie mieszka na stałe. - W czasie przeszukania miejsca jej zamieszkania zabezpieczono drugi, podobny ładunek, a także przedmioty i wizerunki nawiązujące do Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Zabezpieczono także przedmioty służące do praktyk okultystycznych - przekazał w rozmowie z PAP prok. Marcin Przestrzelski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Kobieta została przywieziona do stolicy, gdzie usłyszała zarzuty. - Pierwszy z nich dotyczył sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie eksplozji materiałów łatwopalnych. Drugi zaś to zarzut przygotowania do sprowadzenia takiego samego niebezpieczeństwa przez przygotowanie podobnego ładunku w miejscu swojego zamieszkania - dodał prokurator. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował 38-latkę na trzy miesiące.