Poniedziałkowy poranek przywitał nas niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi. Monotonna, pochmurna i wilgotna aura utrzymuje się w Polsce już od kilku dni. W związku ze spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilkudziesięciu powiatów.

Bez względu na miejsce zamieszkania, duże zachmurzenie, wysoka wilgotność powietrza i deszcz będą nam towarzyszyć przez najbliższe 24 godziny. Niemniej Polska podzieli się na dwie strefy wpływów. Podczas gdy w centrum, na południu i zachodzie dominować będzie deszcz, w rejonach północno wschodnich pojawią się opady mieszane, a nawet śnieg.

Najcieplej będzie na zachodzie, bo 10 st. C. Nieco chłodniejsza temperatura utrzyma się na południu z wynikiem 9 st. C. W centrum z termometrów odczytamy 8 st. C, a na północy już tylko 7 st. C. Najzimniej będzie na wschodzie, gdzie temperatura za dnia spadnie do nawet -2 st. C w okolicach Suwałk.

Nowe alerty IMGW. Możliwe intensywne opady deszczu. Na drogach gołoledź

Intensywne opady deszczu dadzą się we znaki szczególnie w pięciu powiatach położonych na południowym zachodzie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia objęło w tym przypadku powiat: lubański, lwówecki, kłodzki, karkonoski i Jelenią Górę. Według prognoz IMGW, w tych rejonach może spaść od 25 do 35 mm wody. Alerty obowiązują do północy we wtorek (21 listopada).

Z kolei na niemal całym północno wschodnim pasie od Władysławowa przez Warszawę aż po Chełm problem stanowić będą marznące opady. IMGW wydało alert pierwszego stopnia dedykowany kierowcom. Od poniedziałkowego popołudnia do wtorkowych godzin porannych na drogach może wystąpić niebezpieczna gołoledź.