Podziemny wstrząs w rejonie kopalni Staszic. "Był bardzo odczuwalny w Katowicach i okolicach"

Polska Grupa Górnicza poinformowała PAP, że w niedzielę 19 listopada wieczorem nastąpił podziemny wstrząs w rejonie kopalni Staszic w Katowicach (woj. śląskie). Jego energia wyniosła 5 razy 10 do potęgi 5 Jula, co przekłada się na magnitudę 2,58.

Polska Grupa Górnicza przekazała, że w wyniku wstrząsu nie doszło do poważnych obrażeń. - Na dole nikomu nic się nie stało. Nie ma żadnych skutków tego wstrząsu na dole. Kopalnia pracuje normalnie. Nie było też zgłoszeń z powierzchni, natomiast wstrząs był bardzo odczuwalny w Katowicach i okolicach - poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Większość wstrząsów nie wywołuje negatywnych skutków, nawet jeżeli można je odczuć na powierzchni. Natomiast zdarzenia, które oddziaływają na stan infrastruktury, są nazywane tąpnięciami. W 2022 roku ich liczba była na zbliżonym poziomie do lat poprzednich. W śmiertelnych wypadkach zginęło 10 osób. Pięcioro doznało obrażeń ciała powodujących w efekcie czasową niezdolność do pracy, co jest wzrostem w odniesieniu do lat ubiegłych. W latach 2018-2022 wydarzyło się 19 tąpnięć związanych z występowaniem wstrząsów górotworu. Bilans wyniósł wówczas 23 wypadki śmiertelne, 3 ciężkie i 98 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Wstrząsy górnicze na Górnym Śląsku występują najczęściej w obszarze wzdłuż uskoku kłodnickiego, w rejonie niecki bytomskiej, w obszarze kopalń rybnickich oraz nadwiślańskich. Ich najczęstszą przyczyną jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co powoduje uwolnienie się skumulowanej energii w górotworze.

Wstrząs w ruchu Murcki-Staszic. "Załoga została profilaktycznie wycofana"

Nie był to jedyny wstrząs, do którego doszło w ostatnim czasie. Według doniesień portalu nettg.pl w czwartek 16 listopada o godzinie 21:56 w ruchu Murcki-Staszic odnotowano wstrząs o sile 3 razy 10 do potęgi 5 Jula. - Wstrząs nie wywołał żadnych skutków na dole. Jednak załoga została profilaktycznie wycofana z tego rejonu na krótki czas. Kopalnia pracuje normalnie - przekazał portalowi Tomasz Głogowski - Nie otrzymaliśmy również żadnych zgłoszeń o skutkach wstrząsu na powierzchni - dodał. Kopalnia Staszic-Wujek składa się z dwóch ruchów - Murcki-Staszic i ruchu Wujek.