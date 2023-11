Marmur i granit za pół miliona od Piotra Glińskiego. A przed resortem kultury kolejne wydatki

Rzeźba "Piano-Forte" polskiego artysty Krzysztofa M. Bednarskiego ma kształt koła o średnicy ponad 3,2 m. Została wykonana z siedmiu ton białego marmuru karraryjskiego i czarnego granitu szwedzkiego. 14 listopada stanęła przed siedzibą główną Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) przy ul. Łaziennej w Kaliszu. Monument ma upamiętnić historię Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych. Oficjalne odsłonięcie odbędzie się 23 listopada na inauguracji 50. edycji wydarzenia - podaje portal Kalisz Nasze Miasto.

Kalisz. Marmur karraryjski i granit szwedzki za pół miliona. Pieniądze "wziął" radny PO

Dyrektor CKiS-u Dariusz Grodziński w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznał, że jest to najdroższy pomnik w Kaliszu. Na zaprojektowanie i jego wykonanie CKiS dostało pół miliona złotych z programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2023", finansowanego przez Ministerstwo Kultury za pośrednictwem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Łączna pula dotacji z tego programu wyniosła cztery mln zł. Kaliski projekt zdobył najwyższe noty (ex aequo z Instytutem Badań i Upowszechniania Kultury z Torunia). Obie placówki otrzymały 99 na 100 punktów.

Dariusz Grodziński jest również radnym Platformy Obywatelskiej w Kaliszu. W związku z tym politycy PiS zarzucali mu, że bierze pieniądze z rządu, a ten rząd krytykuje. - Pieniądze z ministerstwa bierze nie radny PO, tylko dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, który jest zobowiązany przez swojego zwierzchnika, czyli marszałka województwa, do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, gdzie tylko się da. To rzeźba ku czci festiwalu, a nie żaden luksusowy pomnik dyrektora - skomentował i dodał, że sztuka jest silniejsza od polityki. - Rządy się zmieniają, a nasz festiwal trwa. Kultura jest wieczna - podkreślił w rozmowie z "Wyborczą".

"Gliński się spieszył". Blisko ćwierć miliarda złotych na programy ministra

W nadchodzącym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2024" planuje wydać ćwierć miliarda złotych - ustaliła Wirtualna Polska. Z dokumentu, do którego dotarli dziennikarze, wynika, że nabór obejmie 30 programów. Wśród nich znalazły się m.in.:

Badania polskich strat wojennych - 1 mln zł;

Czasopisma - 5 mln 675 tys. zł;

Infrastruktura domów kultury - 14 mln 200 tys. zł;

Edukacja kulturalna - 14 mln 720 tys. zł;

Infrastruktura kultury - 32 mln 200 tys. zł.

Co ciekawe, nabór ogłoszono ponad tydzień po wyborach - 23 października. Piotr Gliński tłumaczy, że to rutynowe działania. Eksperci zwracają uwagę na pośpiech szefa resortu, jednak zauważają, że "nie można zarzucić mu złamania prawa". - Spora część poprzednich konkursów sprawiała wrażenie, że od początku wiadomo było, do kogo trafią środki. Dodatkowo obecny nabór odbywa się po wyborach, ze stosunkowo krótkim terminem składania wniosków [do 30 listopada - red.], co wskazuje, że minister Gliński się spieszył - powiedział WP Krzysztof Izdebski, prawnik i ekspert Fundacji im. Stefana Batorego.