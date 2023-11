Tragiczny wypadek busa. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

Do wypadku busa, do którego doszło w miejscowości Wereszyn w gminie Mircze (województwo lubelskie) nad ranem. Pojazdem podróżowali obywatele Ukrainy. Zginęły dwie kobiety i 6-letnie dziecko. Siedem osób zostało rannych i trafiło do szpitala.

3 Google maps Otwórz galerię Na Gazeta.pl