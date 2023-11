Zwłoki kobiety i dwójki dzieci w mieszkaniu w Puszczykowie. Policja zatrzymała ojca

- Obecnie mogę potwierdzić, że w jednym z mieszkań w Puszczykowie ujawniono zwłoki kobiety i dwójki dzieci. W sprawie zatrzymano mężczyznę. To mąż kobiety i ojciec dzieci - przekazał portalowi epoznan.pl nadkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Tragedia pod Poznaniem. Nie żyją 29-latka i jej córki

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, którego za PAP cytuje Polsat News, przekazał, że kobieta miała 29 lat. Dzieci to dwie dziewczynki w wieku 1,5 i 4,5 roku. - Przeprowadzamy oględziny, ale także ustalamy wszystkie szczegóły, które pozwolą ustalić, co się wydarzyło, z jakiego powodu ten mężczyzna mógł dokonać tego zabójstwa, bo nie ukrywam, że jest on osobą podejrzewaną o ten czyn - powiedział Polsatowi Borowiak.

Borowiak zaznaczył, że na obecnym etapie policja nie podaje więcej szczegółów.

W lokalnych mediach pojawiły się natomiast nieoficjalne informacje, że mężczyzna miał sam zgłosić się do ochrony na pobliskim dworcu i poinformować o popełnionym przez siebie czynie.