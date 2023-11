"Samorząd lekarski dostrzega narastający kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży. Pogłębiające się zaniedbania i ich naprawa powinny być priorytetem Rzecznika Praw Dziecka. Osobą pełniącą tę funkcję powinien być lekarz psychiatra, praktyk, mający doświadczenie m.in. w pracy w poradni psychiatrycznej, dlatego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło do Marszałka Sejmu RP kandydaturę lekarza Pawła Kukiza-Szczucińskiego" - przekazał cytowany w komunikacie Damian Patecki, przewodniczący komisji Naczelnej Rady Lekarskiej ds. kształcenia medycznego.

NRL z apelem do Hołowni. Przedstawiła kandydata na Rzecznika Praw Dziecka

Kadencja obecnego RPD, Mikołaja Pawlaka, kończy się 14 grudnia. Kandydatów na to stanowisko mogą zgłosić marszałek Sejmu lub Senatu, co najmniej 35 posłów lub 15 senatorów. W apelu skierowanym do marszałka Sejmu Szymona Hołowni NRL podkreśla, że "w ostatnim czasie wyzwania przed którymi stoi Rzecznik Praw Dziecka istotnie wzrosły". "Trwająca jeszcze do niedawna pandemia COVID-19, a obecnie toczący się konflikt za naszą wschodnią granicą sprawiły, iż kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży stale pogarsza się. Na problemy w tym zakresie zwracały uwagę niemal wszystkie ugrupowania startujące do Sejmu RP X kadencji. Dlatego ważne jest, aby pełnienie funkcji Rzecznika Praw Dziecka zostało powierzone osobie, która zarówno rozumie oraz chce rozwiązywać problemy z którymi aktualnie borykają się polskie dzieci oraz młodzież" - czytamy. "W ocenie samorządu lekarskiego taką osobą jest lekarz Paweł Kukiz-Szczuciński, który już w 2018 roku kandydował na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, poparło go wówczas aż 171 posłanek i posłów z opozycyjnych klubów i kół poselskich" - podkreśla rada.

W apelu podkreślono, że Kukiz-Szczuciński uczestniczył w licznych międzynarodowych misjach humanitarnych. "W ostatnich latach był m.in. uczestnikiem pierwszej misji polskich lekarzy w Lombardii (2020 r.), niosąc pomoc ofiarom COVID - 19, a od 2022 roku zajmuje się ewakuacjami dzieci chorych na nowotwory z terenów Ukrainy, oraz dzieci ze strefy przyfrontowej. Doktor Paweł Kukiz-Szczuciński swoim działaniem udowadnia, że w obronie dzieci jest w stanie zaryzykować własne życie" - czytamy. Samorząd lekarski podkreśla, że kompetencje Kukiza-Szczucińskiego "w połączeniu z osobistą odwagą, czynią go właściwym kandydatem, który będzie z całym oddaniem walczyć o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci". "Polskie dzieci zasługują, by ich interesy reprezentował praktyk, pracujący na co dzień z dziećmi od wielu lat" - napisano.

Wp.pl informowała wcześniej, że we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił się do klubów o wskazanie kandydatów na RPD. Wśród możliwych kandydatów wymienia się także prof. Marka Konopczyńskiego, którego popierają m.in. przedstawiciele Sejmu Dzieci i Młodzieży.