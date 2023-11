Sprawę Izabeli z Pszczyny, która zmarła we wrześniu 2021 roku prowadziła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Sprawę zakończono, a prokuratura uznała, że antyaborcyjny wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 2020 roku nie miał związku z działaniami podejmowanymi przez lekarzy, którzy zajmowali się 30-latką.

Śmierć Izabeli z Pszczyny. Rodzina nie godzi się z ustaleniami prokuratury

Według bliskich kobiety do śmierci kobiety przyczynił się wyrok TK, który miał wpłynąć na decyzje podejmowane przez medyków. Miała o tym wspominać również pani Izabela, która w wiadomościach wysyłanych do rodziny miała pisać, że z powodu ustawy antyaborcyjnej lekarze wstrzymują się z podjęciem dalszych działań.

- Zdaniem męża pani Izabeli jej SMS-y, a także wyjaśnienia, jakich jeden z lekarzy udzielił jej szwagierce, jednoznacznie przemawiają za tym, że zaostrzone prawo aborcyjne miało wpływ na proces decyzyjny lekarzy, niezależnie od tego, że ich działania obiektywnie nie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną i to stało się podstawą stawianych im zarzutów - przekazała pełnomocniczka rodziny mec. Jolanta Budzowska, cytowana przez "Rzeczpospolitą". - Iza dostawała od lekarzy informacje, że muszą czekać, bo serce dziecka jeszcze bije - powiedziała w rozmowie z Onetem Barbara Skrobol, szwagierka Izabeli z Pszczyny. Dodała również, że jeden z lekarzy przekazał jej, iż "byli w klinczu formalno-prawnym, że przez ustawę musieli wyczekiwać".

Jak wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej" trzech lekarzy, w tym ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala w Pszczynie, którzy zajmowali się ciężarną 30-latką, odpowie za "nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenie jej pomocy". Grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Lekarze Andrzej P., Krzysztof P. i Michał M. nie przyznają się do winy.

30-letnia Izabela zmarła 22 września 2021 r. w szpitalu w Pszczynie. Kobieta trafiła do lecznicy w 22. tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Lekarze zdecydowali, że wykonają aborcję dopiero po obumarciu płodu. W tym czasie 30-latka wysyłała mamie SMS-y z wiadomościami, że czuje się coraz gorzej. Podejrzewała, że ma sepsę. Zmarła z powodu wstrząsu septycznego. 1 grudnia 2021 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak przekazał, że kontrola w szpitalu potwierdziła "liczne nieprawidłowości w organizacji, sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce". Na szpital w Pszczynie nałożono karę w wysokości prawie 650 tysięcy złotych. Sam szpital zawiesił dwóch lekarzy. W opublikowanym komunikacie zapewniał jednak, że medycy zrobili wszystko, by ratować pacjentkę.

Informacja o śmierci Izabeli wywołała falę protestów pod hasłem "Ani jednej więcej". Manifestacje odbywały się w całej Polsce - zarówno w dużych, jak i małych miastach.