Kraków. Seniorka zwyzywała kobietę w autobusie. "Kazała mi się zamknąć, rozpychała się kulami"

Krakowskie MPK udostępniło wiadomość od pani Małgorzaty, pasażerki linii 424. "Publikujemy poniższą wiadomość, która do nas trafiła, z jednego powodu - aby zaapelować o wzajemny szacunek naszych pasażerów. Nie tylko młodych osób dla starszych, ale także seniorów dla innych pasażerów. Wiele razy na tym profilu apelowaliśmy do młodych ludzi o ustępowanie miejsca seniorom. Teraz apelujemy do seniorów, aby korzystając ze swoich przywilejów w tramwajach i autobusach, robili to, zachowując odpowiednią kulturę. Tym bardziej że przecież osoby młode także mogą poczuć się źle i potrzebować miejsca siedzącego" - pisze MPK.

Awantura w autobusie w Krakowie. "Kazała mi się zamknąć i nadal pyskowała"

Z relacji pani Małgorzaty wynika, że na przystanku Stary Kleparz do autobusu wsiadła seniorka poruszająca się o kulach. Jedna z pasażerek ustąpiła jej miejsca, jednak starsza kobieta nie skorzystała z propozycji. "Przyczepiła się do mnie, że jestem młoda i to ja mam wstać. Na moje tłumaczenie, że źle się czuję, zaczęła mnie wyzywać, a gdy już usiadła, zaczęła rozpychać się na mnie z kulami, prawie mnie nimi uderzając i przyciskając mnie do okna. Na prośby, żeby się nie pchała i wzięła ze mnie kule, kazała mi się zamknąć i nadal pyskowała" - relacjonowała pani Małgorzata.

Awanturę zauważył także kierowca, który zatrzymał pojazd i "stanowczo zareagował, mówiąc, że nie będzie tolerował takiego zachowania". "Zagroził, że wyprosi awanturującą się panią, za co również został zwyzywany od kretynów i usłyszał, że 'on ma się patrzeć na szosę, a nie wtrącać w nieswoje sprawy'. Bardzo dziękuję panu kierowcy, że stanął w mojej obronie i szybko zareagował na całe zajście, i przykro mi, że sam został przez to tak chamsko potraktowany" - zakończyła wiadomość pani Małgorzata.