Interwencja u znanej influencerki. Policja zabrała 15 psów. Biegli: Ich zdrowie było zagrożone

Małgorzata "Małgo" Kaczmarek właścicielka szkoły dla psów "Mam psa. I co teraz?", a także fundacji "Pies od-nowa" w Poznaniu w dalszym ciągu prowadzi zajęcia dla zwierząt. Przypomnijmy, spod opieki Kaczmarek zabrano w sumie 17 psów.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiadomości W Warszawie spadł pierwszy śnieg (17 listopada)

Poznań. 15 psów odebranych ze szkoły "Mam psa. I co teraz?"

We wrześniu "Gazeta Wyborcza" opisała historię jednego z psów influencerki, który z kagańcem na pysku miał spędzić w budzie 10 dni. W listopadzie ze szkoły odebrano kolejnego psa, który był w złym stanie zdrowia.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW) odkryli wiele nieprawidłowości w ośrodku. Zawiadomienie dotyczące znęcania się nad zwierzętami złożył we wrześniu Wielkopolski Inspektorat Ochrony Zwierząt (WIOZ). Dotyczyło ono szkoły "Mam psa. I co teraz?" i fundacji "Pies od-nowa". Te same kroki podjęli w październiku fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt "Mondo Cane" i Powiatowy Inspektorat Weterynarii (PIW). W postępowaniu prokuratury obie sprawy zostały połączone.

13 listopada w ramach postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratury w obu siedzibach szkoły pojawili się policjanci, biegli, technik kryminalistyki, pracownicy PIW, a także przedstawiciele organizacji społecznych. W jednej z lokalizacji zastano Małgorzatę Kaczmarek wraz z dwoma psami, natomiast w drugiej znaleziono 17 psów. Według jednego weterynarza Grzegorza Wegiery zwierzęta przebywały tam w zbyt małych klatkach i transporterach. Nie miały też dostępu do wody i jedzenia.

Cały artykuł "Policja zabrała 15 psów ze szkoły znanej influencerki. Biegły: Ich zdrowie było zagrożone" do przeczytania na stronie Wyborcza.pl.

Według ustaleń PIW psy były wychudzone, z widocznymi żebrami i guzami biodrowymi. Były też przestraszone i sikały pod siebie. Biegli mieli też znaleźć nagrania dokumentujące treningi zwierząt, wszystkie zostały zabezpieczone. Z ośrodka ewakuowano 15 psów, ponieważ stwierdzono, że ich zdrowie jest zagrożone. Pozostałe dwa były w lepszym stanie.

Psy przewieziono do kliniki, gdzie przeprowadzono wszystkie niezbędne badania. Następnie zwierzęta trafiły do schroniska. Kolejnego dnia 13 psów zostało odebranych przez właścicieli. Dwa pozostałe zostały w schronisku - ich właścicielami są prowadzący szkołę "Mam psa. I co teraz?". Obecnie prokuratura zbiera dowody w sprawie.

Szkoła nadal funkcjonuje "zgodnie z literą prawa". Ekipa na L4

Po interwencji służb Kaczmarek poinformowała w mediach społecznościowych o tymczasowym L4. Kolejne zajęcia z psami zaplanowano na 19 listopada. "Listopadowy klimat dopadł też naszą ekipę. Częściowo jesteśmy na L4" - napisano na Instagramie.

Influencerka na czas wyjaśnienia sprawy nadal może prowadzić swoje zajęcia. Jeśli zarzuty zostaną jej postawione, wówczas praca szkoły może zostać przerwana. Pełnomocniczka Małgorzaty Kaczmarek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" utrzymuje, że szkoła "działa zgodnie z literą prawa", natomiast prowadzone w niej metody "są zgodne ze standardami przyjętymi dla ośrodków szkolenia psów".