Na wojskowym Pasie Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo w Szczecinie zginął 21-letni żołnierz brygady zmechanizowanej. W środę (15 listopada) około godziny 20.45 mężczyzna miał zostać śmiertelnie postrzelony przez myśliwego zajmującego się odłowem dzików.

Śmierć żołnierza w Szczecinie. Podejrzany nie trafi do aresztu

W piątek (17 listopada) informowaliśmy, że w związku ze sprawą zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn. Doniesienie medialne potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Piotr Wieczorkiewicz. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jednemu z nich zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, nieudzielenia pomocy, a także przestępstwa narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz kłusownictwa - przekazał prokurator. Prokuratura wnosiła ponadto o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec mężczyzny podejrzanego o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jej wniosek nie został jednak uwzględniony przez sąd. Prok. Piotr Wieczorkiewicz zapowiedział, że prokuratura zamierza złożyć zażalenie na decyzję sądu.

Drugi mężczyzna, który brał udział w zdarzeniu, usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy oraz kłusownictwa. Zastosowane zostało wobec niego poręczenie majątkowe oraz dozór policji. Portal Głos Szczeciński podał, że pierwszemu z podejrzanych grozi do pięciu lat więzienia, a drugiemu do trzech lat więzienia.

Szczecin. Żołnierze składają kondolencje rodzinie zmarłego. Polski Związek Łowiecki zapowiada postępowanie dyscyplinarne

W piątek (17 listopada) 12. Brygada Zmechanizowana, do której należał tragicznie zmarły żołnierz, opublikowała w mediach społecznościowych wpis z pożegnaniem oraz kondolencjami dla bliskich. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi - żołnierza 12. Brygady Zmechanizowanej, zmarłego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W obliczu tragedii, w tym bolesnym dla nas wszystkim dniu, składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie oraz najbliższym" - czytamy we wpisie opublikowanym na profilu brygady.

Do sprawy oficjalnie odniósł się również Wacław Matysek, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. W piątkowym oświadczeniu przekazał, że teren, na którym doszło do wypadku nie stanowi części obwodu łowieckiego. "Nadto zatrzymane w toku postępowania osoby nie prowadziły na terenie żadnych czynności związanych z wykonywaniem polowania. Według wstępnych ustaleń zatrzymani to pracownicy jednej z firm zajmujących się odłowem i uśmiercaniem dzików na terenach miejskich" - głosi treść komunikatu. Matysek przekazał, że w sprawie wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne.