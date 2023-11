Zachowanie 15-latka wzbudziło podejrzenia policjantów. Okazało się, że zwinął ojcu rewolwer

Podczas patrolu w okolicach parku w Skawinie policjanci zauważyli nastolatka, który śmiecił. "Na widok mundurowych bardzo nerwowo się zachowywał" - czytamy. Okazało się, że 15-latek miał przy sobie rewolwer, pięć sztuk amunicji i niewielką ilość mefedronu. Funkcjonariusze zatrzymali nastolatka, pojechali też do jego domu.

"Na miejscu mundurowi zastali ojca nieletniego, który oświadczył, że broń znaleziona przy jego synu należy do niego, a syn zabrał ją bez jego wiedzy. W trakcie dalszych czynności w pokoju 15-latka, w zagłówku fotela, policjanci znaleźli niewielkie ilości marihuany, która jak ustalili, należała właśnie do niego" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Skawina: 15-latek miał przy sobie broń i amunicję

15-latek będzie odpowiadał za posiadanie broni palnej wraz z amunicją bez wymaganego zezwolenia oraz posiadanie narkotyków. Stanie przed sądem rodzinnym. "Teraz śledczy sprawdzają, w jaki sposób 15-latek wszedł w posiadanie narkotyków. Będą też badać, czy jego ojciec posiadał zezwolenie na broń palną. W przypadku gdy okaże się, że takowej nie posiadał, a biegły stwierdzi,policj że ta jednostka broni wymaga zezwolenia, to wówczas usłyszy on zarzut nielegalnego posiadania broni, co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności" - informuje policja.