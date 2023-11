Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował w piątek 17 listopada, że Zbysław C., który miał śmiertelnie ranić pięcioletniego Maurycego, pozostanie w areszcie. Zażalenie w sprawie tymczasowego aresztowania skierował jego obrońca. Szczegóły dotyczące sprawy przekazała PAP.

REKLAMA

Zobacz wideo 35 punktów karnych i mandaty na 2500 zł, a bus w złym stanie i bez badań technicznych

Poznań. Sąd zdecydował w sprawie Zbysława C. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo pięciolatka na wycieczce szkolnej

- Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i wszystkie podstawy, które zostały uwzględnione przez sąd pierwszej instancji, zostały również uwzględnione przez sąd odwoławczy - poinformowała prokuratorka Katarzyna Ryżyńska-Banasiak. Zdaniem śledczych zachodziła uzasadniona obawa, że "pan, który groził popełnieniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, może również te groźby zrealizować". Ponadto rodzaj popełnionego przestępstwa jest przesłanką do zastosowania takiego środka zapobiegawczego. Kolejnym powodem jest możliwość bezprawnego wpływania na świadków w tej sprawie.

Opinia biegłych w sprawie poczytalności oskarżonego nie została jeszcze sporządzona. - Pan został przebadany przez biegłych lekarzy psychiatrów, a w przyszłym tygodniu jeszcze będzie poddany badaniu przez panią biegłą psycholog, bo opinia będzie kompleksowa, wydana przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów i przez biegłą psycholog - przekazała prokuratorka. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia.

Śmierć pięciolatka podczas wycieczki szkolnej na pocztę. Mężczyzna groził ekspedientce

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, do zdarzenia doszło 18 października około godziny 10:00 na Łazarzu w Poznaniu (woj. wielkopolskie). Pięcioletni Maurycy został zaatakowany podczas wycieczki z grupą przedszkolną na pocztę. Śledczy ustalili, że Zbysław C. miał ugodzić pięciolatka w klatkę piersiową, co było powodem jego zgonu. Zdaniem prokuratury Maurycy był przypadkową ofiarą 71-latka. W toku śledztwa okazało się, że przed atakiem na chłopca Zbysław C. miał grozić śmiercią ekspedientce jednego ze sklepów znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia.