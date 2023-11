Intensywny śnieg i oblodzenia na początek weekendu. Turyści utknęli w Tatrach. IMGW wydał alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek 17 listopada alerty dotyczące opadów śniegu i oblodzeń. Taka pogoda utrzyma się również w sobotę i może spowodować utrudnienia na drogach. Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed intensywnym śniegiem i oblodzeniami

Alerty IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu obowiązują od godziny 15:00 w piątek na terenie województw pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, południowych powiatów województwa podlaskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, północnowschodnich powiatów łódzkiego oraz centralnych powiatów w województwie warmińsko-mazurskim. Intensywny śnieg pojawi się również w województwie dolnośląskim, a konkretnie w powiecie karkonoskim i Jelenia Góra. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 16:00 w sobotę. - W województwach mazowieckim, lubelskim, a także częściowo w warmińsko-mazurskim, podlaskim i łódzkim do jutra do godzin popołudniowych może spaść do 10-15 centymetrów śniegu - sprecyzowała Anna Woźniak, cytowana przez Polskie Radio.

Natomiast oblodzenie będzie mogło spowodować utrudnienia na drogach wschodnich powiatów zachodniopomorskiego i południowych kujawskopomorskiego. Alerty będą obowiązywały od godziny 23:00 w piątek do 9:00 w sobotę.

Turyści utknęli w Tatrach. Ratownicy TOPR apelują, że warunki nie sprzyjają wspinaczkom

Trudne warunki atmosferyczne doprowadziły do piątkowej interwencji ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Grupa licząca siedmioro turystów weszła na szczyt Ciemniaka w masywie Czerwonych Wierchów, ale nie była w stanie zejść na dół. - Nie potrafili odnaleźć szlaku zejściowego i telefonicznie poprosili centralę TOPR o pomoc - przekazał dyżurny ratownik TOPR Jacek Broński w rozmowie z Polskim Radiem.

Ratownicy TOPR zaznaczyli, że obecne warunki nie są właściwe do chodzenia w wysokich partiach gór. - Jest śnieg, jest mgła, a pogoda ma się pogarszać i padać ma jeszcze mocniej - przekazał ratownik. Od piątkowego poranka w Tatrach pada intensywny śnieg. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu pokrywa śniegu wynosi niemal 50 centymetrów, a prognozy wskazują, że na szczytach może się pojawić kolejne 40 cm.