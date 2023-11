Policja dolnośląska przekazała, że funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Bolesławca prowadzą śledztwo pod nadzorem miejscowej Prokuratury Rejonowej. Powodem są oszustwa wyrządzane na szkodę mieszkańców miasta. Odpowiedzialna ma być za to 30-letnia kobieta, która jest poszukiwana w związku z wyłudzeniami.

Bolesławiec. Kobieta miała wyłudzić pieniądze od seniorów. Policja opublikowała jej wizerunek

Funkcjonariusze poinformowali, że 30 i 31 października 2023 roku doszło do oszustwa dokonanego na dwóch seniorach. Przekazali oni pieniądze kobiecie podającej się za adwokatkę. Rysownik z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu sporządził portret pamięciowy kobiety, która może być odpowiedzialna za te wyłudzenia.

Policja udostępniła także rysopis poszukiwanej. Kobieta jest w wieku około 30 lat i ma szczupłą budowę ciała. Jej wzrost to 180 centymetrów. Podejrzana ma proste włosy koloru blond, które sięgają do ramion. W dniu oszustwa miała na sobie pikowaną, beżową kurtkę.

Dolnośląska policja prosi o kontakt osoby, które posiadają informacje na temat kobiety

Osoby, które posiadają informacje, które mogłyby pomóc w sprawie i odnalezieniu kobiety, są proszone o kontakt z bolesławiecką policją. Funkcjonariusze zaznaczyli, że zapewniają anonimowość. "Jeśli ktoś z Państwa ma podejrzenia co do osoby pasującej do portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z bolesławieckimi policjantami mailowo: oficer.prasowy@boleslawiec.wr.policja.gov.pl. lub telefonicznie: tel. 47 873 3291 lub 47 873 3282" - poinformowała dolnośląska policja.