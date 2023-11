Wybuch gazu w Wałbrzychu. Koparka mogła najechać na gazociąg. Płomienie sięgały kilku metrów

Piątkowy wybuch gazu wydarzył się na Piaskowej Górze w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) około godziny 15:00. Według doniesień portalu walbrzych.naszemiasto.pl podczas prac ziemnych nastąpiło uszkodzenie gazociągu. Prawdopodobną przyczyną jest zahaczenie o niego koparką przez pracownika.

Wałbrzych. Wybuch gazu spowodował poparzenia pracownika. Mężczyzna trafił do szpitala

Po wybuchu gazu płomień sięgnął kilku metrów, a mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. Mężczyzna ma poparzone nogi i pośladki. Na miejscu pojawiła się straż pożarna z Wałbrzycha oraz pracownicy PGNiG. Służby schładzały teren awarii i pracowały nad usunięciem jej. W tym celu konieczne było obniżenie ciśnienia gazu, aby móc przystąpić do zgaszenia ognia.

Jeden z internautów opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia. "Uszkodzony gazociąg w Wałbrzychu na Piaskowej Górze. Jedna osoba poszkodowana. Akcja może potrwać kilka godzin. Na miejscu służby" - napisał.

Straż pożarna pracuje na miejscu wybuchu gazu. "Zagrożenia nie ma, panujemy nad sytuacją"

Zdaniem strażaków nie występuje zagrożenie kolejnym wybuchem, ale policja zabezpieczyła teren i pilnuje, aby nikt nie zbliżał się do płonącego gazu. - Trwają prace pogotowia gazowego, chodzi o możliwość obniżenia ciśnienia na tym rurociągu. Jeśli to nie pomoże, to będą robili wykopy z dwóch stron i będą próbowali zacisnąć tę rurę. Zagrożenia wybuchem nie ma, panujemy nad sytuacją - przekazał RMF24 kapitan Łukasz Zajączkowski z wałbrzyskiej straży pożarnej. Akcja może potrwać około sześciu godzin.