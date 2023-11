Kraken sieje spustoszenie. Ministerka podała, kiedy będą szczepionki. "Przedłużyła się akceptacja"

Ministerka zdrowia Katarzyna Sójka była gościnią piątkowego wydania audycji Gość Radia ZET. W trakcie rozmowy dziennikarka Beata Lubecka poruszyła temat aktualnych szczepionek na nowy wariant COVID-19, znany pod nazwą Kraken. - Te szczepionki są nadal niedostępne - stwierdziła prowadząca.

Kiedy pojawią się szczepionki na nowy wariant COVID-19? Ministerka Sójka podała termin

W odpowiedzi przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że "szczepienia na COVID-19 oczywiście są dostępne" i dodała, że tego samego dnia w ministerstwie odbyło się spotkanie, na którym podsumowano aktualną sytuację koronawirusową, w tym liczbę zachorowań i dostępność szczepień. - My zamówiliśmy odpowiednią ilość szczepionki. Przedłużyła się akceptacja europejskiego urzędu, który może dopuścić do rejestracji, natomiast w tej chwili ta rejestracja została już sfinalizowana i do końca tego miesiąca będziemy mieć te szczepionki już u siebie w Polsce. A od 6 grudnia będziemy mogli na ten najnowszy wariant wirusa się szczepić. Do tej pory można korzystać z wcześniejszej [wersji szczepionki] - zadeklarowała ministerka.

"Obsuwa" w sprowadzeniu nowych szczepionek. "To nie było uzależnione od nas"

W dalszej części audycji prowadząca zwróciła uwagę na "obsuwę" w dostawie szczepionek. - Wiceminister Maciej Miłkowski przed wyborami mówił: "Na początku listopada będzie pełny dostęp dla wszystkich osób, które będą zainteresowane tym szczepieniem" - przypomniała. - Tak miało być, ale nie było to uzależnione od nas. Europejska agencja, która rejestruje te leki, po prostu nie dotrzymała tych terminów, o których wtedy pan minister zapewne mówił i musieliśmy poczekać - skwitowała Sójka.