Wyszedł wyprowadzić swojego psa. Ze spaceru już nie wrócił. Na ciele 60-latka ujawniono rany szarpane

Do tragedii doszło w poniedziałek, 13 listopada we Wschowie (województwo lubuskie). Po godzinie 21 na lokalny komisariat policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia mężczyzny, który wyszedł na spacer ze swoim psem i od tamtego czasu nie wrócił do domu. O pomoc w poszukiwaniach poprosiła jego żona.

Koszmar we Wschowie. 60-latek został zagryziony podczas spaceru

Ostatecznie 60-latek został znaleziony martwy. Na jego ciele ujawniono liczne rany powstałe w wyniku pogryzienia. Mężczyzna odniósł również obrażenia wielonarządowe. - Mogę potwierdzić, że prowadzone jest postępowanie dotyczące ujawnienia zwłok mężczyzny - przekazała w piątek (17 listopada) w rozmowie z "Gazetą Lubuską" prokuratorka Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Wyszedł na spacer z psem i już z niego nie wrócił. Czy mógł zaatakować go jego własny pupil?

Dokładna przyczyna śmierci mieszkańca Wschowy nie jest jeszcze znana. Obrażenia odniesione przez zmarłego wskazują na to, że padł on ofiarą ataku ze strony swojego zwierzęcia. - Na ciele mężczyzny były liczne rany kąsane i szarpane w obrębie ramion i przedramion. W związku z tym jedna z wersji śledczych zakłada, iż do śmierci 60-latka mogło dojść w wyniku ataku psa rasy amstaff, którego był właścicielem - przyznała w rozmowie z RMF 24 Antonowicz. W ramach postępowania wyjaśniającego przeprowadzona została sekcja zwłok. Zabezpieczono również materiały pozyskane od psa potrzebne do wykonania dalszych badań. Zwierzę zostało uśpione.