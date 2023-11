Do zdarzenia doszło 10 listopada około godziny 13:20 w autobusie linii 424 kierunek Osiedle Podwawelskie na wysokości Starego Kleparza w Krakowie. Treść zgłoszenia, w którym opisano całą sytuację, została opublikowana w czwartek (16 listopada) za pośrednictwem Facebooka przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Kraków. Emerytka "rozpychała się z kulami". Poszło o ustąpienie miejsca w autobusie

Jak wynika z relacji autorki zgłoszenia, na przystanku Stary Kleparz do autobusu miejskiego wsiadła seniorka, która poruszała się o kulach. Jedna z obecnych w pojeździe kobiet ustąpiła jej miejsca. Mimo to emerytka nie była zadowolona z takiego rozwoju wydarzeń. "Pani przyczepiła się do mnie, że jestem młoda i to ja mam wstać. Na moje tłumaczenie, że źle się czuję, zaczęła mnie wyzywać, a gdy już usiadła, zaczęła rozpychać się na mnie z kulami, prawie mnie nimi uderzając i przyciskając mnie do okna" - relacjonowała w skardze pani Małgorzata. Poszkodowana pasażerka twierdzi, że poprosiła seniorkę o uszanowanie jej przestrzeni osobistej. W odpowiedzi miała usłyszeć, że "ma się zamknąć".

W obronie atakowanej kobiety stanął kierowca autobusu, który zatrzymał pojazd i zagroził, że wyprosi z niego emerytkę. Ta nie dała jednak za wgraną i miała określić mężczyznę mianem "kretyna". "Usłyszał, że 'on ma się patrzeć na szosę, a nie wtrącać w nieswoje sprawy'. Bardzo dziękuję panu kierowcy, że stanął w mojej obronie i szybko zareagował na całe zajście, i przykro mi, że sam został przez to tak chamsko potraktowany" - podsumowała pani Małgorzata.

MPK apeluje do seniorów. "Młodzi także mogą poczuć się źle"

Jak możemy przeczytać w poście MPK S. A. w Krakowie, urzędnicy zdecydowali się na publikację skargi w celu uświadomienia potencjalnym pasażerom, jak ważną rolę podczas podróży komunikacją miejską odgrywa szacunek wobec drugiego człowieka. "Wiele razy na tym profilu apelowaliśmy do młodych ludzi o ustępowanie miejsca seniorom. Teraz apelujemy do seniorów, aby korzystając ze swoich przywilejów w tramwajach i autobusach, robili to, zachowując odpowiednią kulturę. Tym bardziej że przecież osoby młode także mogą poczuć się źle i potrzebować miejsca siedzącego" - podkreślono.