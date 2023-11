Katechetę zwolniono ze szkoły za molestowanie uczennicy. Odnalazł się w policji

Proces policjanta Sławomira L., który został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci Adama Czerniejewskiego w Koninie, rozpoczął się po niemal czterech latach po zdarzeniu. Onet przy okazji głośnej sprawy dotarł do skandalicznych informacji na temat funkcjonariusza, który był jego partnerem, a obecnie jest świadkiem w sprawie. Według ustaleń dziennikarzy Marcin F. w przeszłości był katechetą, który został zwolniony za molestowanie uczennicy.

Policjant był w przeszłości katechetą. Zwolniono go za seks z nastolatką

Dziennikarze Onetu dotarli do dokumentów oraz osób, które ujawniły skandal z przeszłości policjanta. Marcin F. ukończył Seminarium Duchowe we Włocławku i pracował od 2002 roku jako katecheta w jednej ze szkół w województwie wielkopolskim. W międzyczasie mężczyzna był organistą w kościele, ale jego kariera dobiegła końca, kiedy na jaw wyszło molestowanie seksualne uczennicy.

Marcin F. miał zmanipulować i namówić nastolatkę do seksu. Uczennica zeznała, że spotkania odbywały się w różnych miejscach takich jak jego samochód, zajazd lub kościelny chór. Do zbliżeń miało dochodzić przed mszą świętą oraz w jej trakcie. Dziewczyna przekazała, że zakończyła znajomość z mężczyzną, bo proponował rzeczy, "o których wstyd było jej mówić". Uczennica poczuła się wykorzystana i domagała się ścigania katechety. Według ustaleń śledczych miała ona trudną przeszłość za sprawą traumatycznych przejść, które spowodowały u niej szukanie osób dających pozorne poczucie bezpieczeństwa.

Prokuratura stwierdziła wówczas, że do tych zdarzeń bezsprzecznie doszło, ale sprawa została umorzona ze względu na ukończenie przez nastolatkę 15. roku życia. Dodatkowo zeznała ona, że mężczyzna nie stosował wobec niej przemocy. Jedyne konsekwencje spotkały mężczyznę ze strony kurii, która uznała, że nie może mieć on kontaktu z młodzieżą i musi odejść ze szkoły. Dziennikarze ustalili, że Marcin F. zatrudnił się wówczas w firmie ochroniarskiej, a później przyjęto go do policji.

Katecheta chciał być policjantem. "Opowiadał uczniom, że zrobiłby 'rzeź niewiniątek'"

Alarmowane były różne instytucje, które zaczęły otrzymywać zawiadomienia dotyczące mężczyzny już od 2009 roku. Rodzice jednego z uczniów zarzucali mu wówczas, że utrzymuje intymne kontakty z 14-latką, ale doniesienia te ostatecznie się nie potwierdziły. Zarzuty dotyczyły także dwuznacznych komentarzy pisanych do nastolatek i wulgarności. Jedna z kobiet składała je wielokrotnie, po tym jak katecheta miał uwziąć się na jej syna. - Opowiadał uczniom, że chciał zostać policjantem i gdyby do tego doszło, to by ich pałował, że zrobiłby "rzeź niewiniątek" - powiedziała.

Pani Beata zwróciła uwagę, że mężczyzna musiał spełnić określone kryteria, aby dostać się do policji. - To dla mnie skandal, że dziś ma stać na straży prawa. Z drugiej strony nie dziwię się, że przeszedł testy psychologiczne, bo to człowiek przebiegły i na swój sposób inteligentny - stwierdziła pani Beata.