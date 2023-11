Córka naczelnika drogówki chwaliła się egzaminem zdanym za whiskey. Sprawę oddano innej komendzie

Córka naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Toruniu stała się popularna pod koniec września za sprawą relacji z egzaminu w szkole policyjnej w Legionowie (woj. mazowieckie). Policjant, obecnie youtuber Sierżant Bagieta opublikował wówczas film, na którym Kinga B. chwaliła się, że zdała i pisała, że "rano była zanieść whiskey wykładowcy". "Mamy dziś egzamin z broni, więc od rana byłam zanieść whiskey wykładowcy. Deal? Deal" - miała napisać na swojej relacji. Nie wiadomo jednak, czy mężczyzna przyjął butelkę, o której wspomina kobieta.

REKLAMA

Według doniesień portalu tylkotorun.pl sprawa nadal nie została wyjaśniona, mimo wcześniejszych zapewnień, że trwają czynności.

Zobacz wideo Podkulony ogon Morawieckiego. "Nasze propozycje są spójne z propozycjami PSL-u, Polski 2050, Konfederacji, a nawet Lewicy"

Policjantka chwaliła się zdanym egzaminem i whiskey. Sprawa trafiła do innej komendy

Sprawą miały zająć się Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Dziennikarze po dwóch miesiącach zapytali, czy sprawa funkcjonariuszki KPP w Radziejowie została wyjaśniona. - Materiały zgromadzone w sprawie okoliczności, w jakich powstało nagranie z policjantką, zostały zgromadzone i przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - poinformowała rzeczniczka prasowa KWP w Bydgoszczy Monika Chlebicz w rozmowie z portalem tylkotorun.pl.

Policja przekazała, że to właśnie na tym terenie powstało nagranie, które pojawiło się w sieci. - Zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia jednostką, która podejmuje decyzje rozstrzygające i ostatecznie kończące postępowanie, jest jednostka właściwa miejscowo. O ewentualne działania BSWP proszę pytać rzecznika prasowego tej jednostki - przekazała rzeczniczka bydgoskiej policji.

Na pytania wysłane do Biura Spraw Wewnętrznych Policji odpowiedział rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. - Uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w opisanej sprawie nie są wykonywane czynności przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji - poinformował 16 października insp. Mariusz Ciarka. Portal zwrócił się więc z pytaniami do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze, dokąd przekazano zgromadzone materiały. Odpowiedź jednak nie nadeszła.

Córka naczelnika toruńskiej drogówki zapowiedziała proces. Policjantka powołała się na artykuł dotyczący wynagrodzenia

Jak informowaliśmy, Kinga B. po nagłośnieniu sprawy wysłała żądania przeprosin i usunięcia wpisów na jej temat do policjanta. Jakub Gończyk opublikował treść pisma na stronie Psia Perspektywa. Kobieta przekazała, że w tej sprawie "zostanie złożona skarga do prokuratury". Córka naczelnika toruńskiej drogówki powołała się na artykuł 49, ustawy o ochronie danych osobowych, który obecnie dotyczy wynagrodzenia za bycie członkiem Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Funkcjonariusz przekazał, że nie zamierza dłużej prowadzić z nią korespondencji.