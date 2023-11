Nowa szczepionka na COVID-19 będzie dostępna za darmo. Ministerstwo Zdrowia podaje, od kiedy

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że od 6 grudnia Polacy będą mogli skorzystać z nowej szczepionki na COVID-19, dostosowanej do wariantu wirusa XBB (kraken). Poinformowano też, na jakich zasadach szczepionka zostanie udostępniona pacjentom.

Zobacz wideo Paweł Grzesiowski: Nowy minister powinien zbudować rzeczywisty system profilaktyki. Jego w tej chwili nie ma

Nowa szczepionka na COVID-19 będzie dostępna za darmo w aptekach i przychodniach

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, szczepionka przeciwko COVID-19 dostosowana do wariantu XBB będzie dostępna w punktach szczepień - aptekach i przychodniach. Wszyscy pacjenci zainteresowani szczepieniem będą mogli skorzystać z niej za darmo. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że nowa szczepionka to produkt firmy Novavax. Resort zaznaczył, że preparat jest "oceniany jako bardzo skuteczny i bezpieczny".

Ministerstwo udostępnia nową szczepionkę, gdy rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce

Szczepionka dostosowana do najnowszej mutacji koronawirusa ma pomóc w walce ze wzrostem liczby zakażeń. Ministerstwo Zdrowia regularnie odnotowuje w ostatnim czasie ponad tysiąc nowych przypadków COVID-19 dziennie. Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja może być znacznie poważniejsza.

- Ostrzegaliśmy, że kolejna fala zakażeń koronawirusa będzie jesienią, ale nie przebiło się to w trakcie gorączki przedwyborczej. Teraz mamy sytuację, w której mamy falę i to bardzo wysoką. Zachorowań jest bardzo dużo. Dane (...) są kompletnie niedoszacowane. Wykonujemy mało testów i diagnozujemy mało osób - mówił 8 listopada ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych dr Paweł Grzesiowski w "Porannej rozmowie Gazeta.pl".

Grzesiowski podkreślił również potrzebę reagowania na nowe warianty koronawirusa, takie jak kraken. - Powinniśmy traktować koronawirusa normalnie, ale musimy pamiętać, że te wirusy cały czas mutują. Nie wiemy, czy nowy wariant nie będzie przebiegał ciężej od pozostałych. Żeby móc to diagnozować, trzeba wykonać testy. Testy wciąż są refundowane przez NFZ. To nie jest wydatek lekarza czy pacjenta - zauważył.