Michał Rachoń odejdzie z TVP? Media nieoficjalnie: Szykuje kanał na Youtube

Michał Rachoń w TVP zajmuje się prowadzeniem programów politycznych, a jego twarz kojarzona jest z Prawem i Sprawiedliwością (w przeszłości zresztą był rzecznikiem sopockich struktur PiS). Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat ewentualnych decyzji nowego rządu dotyczących telewizji publicznej. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica dostrzegają konieczność przeprowadzenia zmian w Telewizji Polskiej uważanej przez wielu za bliską PiS. Natomiast Wirtualna Polska pisała, że z TVP ma być niezadowolona nawet sama partia PiS. Portal natemat.pl ustalił, że Rachoń podobno ma już konkretne plany na kontynuację swojej kariery.

Michał Rachoń z TVP chce zostać youtuberem? "On raczej nie ma złudzeń"

Według nieoficjalnych doniesień Michał Rachoń planuje zostać youtuberem. "On raczej nie ma złudzeń, że gdzieś go zechcą. A zapowiedzi nowego medium PiS-owego to póki co tylko słowa. Obecnie pracuje on nad... kanałem na YouTube" - przekazała portalowi osoba z bliskiego środowiska dziennikarza TVP. Michał Rachoń ma planować przeniesienie formatów, nad którymi pracował w TVP. Wśród nich znajduje się program "Rock Rachon". Doniesienia potwierdziły dwa źródła, ale sam dziennikarz nie odpowiadał na próby kontaktu ze strony portalu.

Prezenter TVP pracował w przeszłości między innymi dla Telewizji Republika, w której pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jak wspominaliśmy, był także rzecznikiem prasowym sopockich struktur PiS.

TVP do zmiany? "Dzisiaj szyld TVP i ta nazwa kojarzy się jak najgorzej"

W dyskursie publicznym pojawiła się kwestia ewentualnych zwolnień dziennikarzy TVP i zmiany nazwy. - Dzisiaj szyld TVP i ta nazwa kojarzy się jak najgorzej. Jedną z opcji, która jest rozważana, to zmiana nazwy tej instytucji. Po ośmiu ostatnich latach ten szyld kojarzy się z absolutnym złem i z czymś, co nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem - stwierdził Borys Budka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jak informowaliśmy, sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wykazał, że zmian personalnych w TVP i Polskim Radiu chce niemal 60 proc. badanych. Największymi przeciwnikami takich zmian są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości.