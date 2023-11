Coraz więcej zachorowań na gruźlicę. Dr Grzesiowski wskazał powody. "Element ułatwiający"

Z roku na rok wzrasta liczba potwierdzonych przypadków gruźlicy. Zapomniana choroba jest trudna do wykrycia, nosicielem jej wirusa może być co trzecia osoba w Polsce. - Istnieje duże podejrzenie, że część ludzi choruje na gruźlicę, bo wcześniej przeszła COVID-19 i przez to ma osłabioną odporność - uważa immunolog dr n. med. Paweł Grzesiowski.

