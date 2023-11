Śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka w Zamościu. 17-latkowi grozi 25 lat więzienia

Prokuratura Okręgowa w Zamościu (woj. lubelskie) skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka w Zamościu. 17-letni Daniel G. został oskarżony o zabójstwo.

- Dowody zebrane w sprawie jednoznacznie wskazują, że po dokonaniu pobicia, oskarżony - przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to - podbiegł do podnoszącego się po pobiciu 16-latka i z rozbiegu kopnął go w twarz - czytamy w komunikacie prokuratury.

Śledczy podkreślają, że doprowadziło to do "ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej na skutek odruchowego zatrzymania krążenia związanego z obrażeniami okolic wstrząsorodnych głowy i twarzy (...), a w efekcie do śmierci 16-latka".

W informacji czytamy również, że z opinii biegłych psychiatrów i psychologa wynika, że oskarżony w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był zdrowy psychicznie i miał zachowaną zdolność do rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Aktualny stan zdrowia oskarżonego jest dobry i może on brać udział w postępowaniu karnym.

Oskarżony nadal jest tymczasowo aresztowany. Za zarzucane mu czyny grozi do 25 lat więzienia. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel G. przyznał się jedynie do pobicia małoletniego, nie przyznał się natomiast do jego zabójstwa.

Zamość. Śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka

Do tragedii doszło we wtorek 28 lutego kilkaset metrów od rynku w Zamościu (województwo lubelskie) w parku przy ul. Józefa Piłsudskiego. To tam 16-letni Eryk został zaatakowany przez grupę rówieśników, gdy szedł na przystanek autobusowy. Świadkowie zdarzenia zrelacjonowali "Gazecie Wyborczej", że najpierw doszło do kłótni i wyzwisk, a potem zaczęła się bójka. Gdy Eryk upadł na ziemię, wówczas sprawcy na kilka sekund odeszli od nastolatka. Jeden z nich, 17-latek, jednak wrócił i z całej siły kopnął chłopca w głowę. Z ustaleń śledczych wynika, że to właśnie ten cios okazał się śmiertelny.

Główny podejrzany, 17-letni Daniel G., usłyszał zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu. Dwóch 16-latków - Szymon J. i Arkadiusz P. - usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu. Mieli spędzić trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Z ustaleń RMF FM wynika, że zarzut usłyszała też dziewczyna. 16-latka odpowie za pomocnictwo. Sąd rodzinny zdecydował, że Gabriela P. trafi do ośrodka wychowawczego.

