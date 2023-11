PAP przekazała, że Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał w czwartek 16 listopada 51-latka oskarżonego o zabójstwo. Prokuratura wnioskowała o karę 25 lat więzienia, a obrona o uniewinnienie lub złagodzenie kary. Mężczyzna usłyszał nieprawomocny wyrok 15 lat więzienia za zabójstwo, którego miał dokonać ponad 30 lat temu.

REKLAMA

Zobacz wideo 34-latka uciekała policji, mając 1,8 promila alkoholu w organizmie

Białystok. Sąd skazał 51-latka oskarżonego o zabójstwo sprzed ponad 30 lat

Śledczy ustalili, że do zabójstwa doszło w 1992 roku podczas spotkania grupy osób, które piły alkohol na ulicy Żelaznej w Białymstoku (woj. podlaskie). W pewnym momencie doszło do kłótni i szarpaniny, podczas której 51-latek zadał ofierze cios nożem w brzuch. Sprawca pozostawał nieuchwytny przez lata w wyniku braku wystarczających dowodów, aż sprawa trafiła po umorzeniu do policjantów z podlaskiego Archiwum X.

Policja informowała, że funkcjonariusze zostali przydzieleni do sprawy z inicjatywy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku na początku 2022 roku. Najbardziej doświadczeni funkcjonariusze zaczęli ją wówczas wnikliwie analizować z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych takich jak badania genetyczne oraz m.in. profilowanie psychologiczne potencjalnego sprawcy.

Policja z Archiwum X zatrzymała mężczyznę, gdy wychodził z pracy. Dwa miesiące po zbrodni zamordował partnerkę

Pod koniec sierpnia 2022 roku prace przyniosły efekt w postaci wytypowania podejrzanego o tę zbrodnię. Kontrterroryści zatrzymali niczego niepodejrzewającego mężczyznę na osiedlu Białostoczek, chwilę po tym jak wyszedł z pracy. Dzień później doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa w warunkach recydywy. Podejrzany w przeszłości został skazany na 12 lat więzienia za zamordowanie partnerki, które wydarzyło się dwa miesiące po zbrodni. Do rozprawy 51-latek pozostawał w tymczasowym areszcie. Mężczyzna był sądzony zgodnie z kodeksem karnym, który obowiązywał w 1992 roku.