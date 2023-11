Nowe ustalenia w sprawie śmierci trzymiesięcznego chłopca z Rogoźna. Są wyniki sekcji zwłok

Zakończyła się sekcja zwłok trzymiesięcznego dziecka z Rogoźna (województwo wielkopolskie). Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, do poznania dokładnej przyczyny śmierci chłopca konieczne okazały się dalsze specjalistyczne badania. Według wstępnych ustaleń śledczych w tym przypadku mamy do czynienia z tak zwaną śmiercią łóżeczkową.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja kupiła 100 radiowozów oznakowanych nowym standardem

Śmierć trzymiesięcznego dziecka. Prokuratura: brak udziału osób trzecich

- Wiemy, że żadna z osób trzecich nie przyczyniła się do śmierci. Musimy zrobić dodatkowe badania histopatologiczne - poinformował w rozmowie z RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak. Zgon nastąpił najprawdopodobniej na skutek urazu, który powstał z wcześniejszych powikłań chorobowych. Wstępnie wykluczono, jakoby wpływ na śmierć dziecka mogło mieć postępowanie jego opiekunów.

Rogoźno. Nie żyje trzymiesięczny chłopiec. Nikt nie usłyszał zarzutów

Do tragedii doszło w niedzielę (12 listopada) w Rogoźnie (powiat obornicki, województwo wielkopolskie). W chwili śmierci dziecko przebywało pod opieką matki i jej konkubenta. Kobieta zawiadomiła służby po tym jak przypadkiem odnalazła ciało chłopca. Badania alkomatem wykonane na miejscu zdarzenia wykazały, że w trakcie sprawowania pieczy nad chłopcem para była trzeźwa. W związku z tym, że do śmierci dziecka nikt się nie przyczynił, nie zostały nikomu postawione zarzuty i nikt nie został aresztowany. Prokuratura wciąż czeka na wyniki wszystkich badań, by ostatecznie ustalić powody śmierci chłopca.