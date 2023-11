W europarlamencie zwolniły się trzy miejsca, ale może zwolnić się i czwarte. W kolejce znany polityk KO

Do Sejmu w tegorocznych dostało się trzech europosłów: Krzysztof Hetman z PSL, Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym stracili oni mandat eurodeputowanego, a prawo do jego objęcia mają te osoby, które w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. zdobyły kolejny najwyższy wynik. Możliwość pracy w Brukseli ma jednak pewien haczyk - w czerwcu przyszłego roku szykują się kolejne wybory do europarlamentu. Nowi europosłowie popracują w tej kadencji tylko kilka miesięcy i nie będą mieć pewności, czy ponownie uzyskają mandat. To istotne, jeśli dla pracy w Brukseli zdecydują się np. na odejście z Sejmu. W przypadku przyszłorocznej porażki nie mieliby szans na powrót do polskiego parlamentu aż do kolejnych wyborów w 2027 r.

Już wiadomo, że mandat po Krzysztofie Hetmanie obejmie Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie PO-PSL i były sekretarz miasta stołecznego Warszawy. W lutym trafił do tymczasowego aresztu w związku z zarzutami korupcyjnymi. W czwartek wyszedł na wolność. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po Krzysztofie Hetmanie była posłanka Polski 2050 Joanna Mucha, która wybrała pracę w Sejmie. Następnym na liście był lekarz i poseł Riad Haidar, który zmarł w maju.

Portal Gazeta.pl potwierdził, że mandat po Bartoszu Arłukowiczu przypadnie z kolei Witoldowi Pahlowi związanemu z Platformą Obywatelską. Witold Pahl jest prawnikiem, był członkiem Trybunału Stanu, posłem na Sejm VI i VII kadencji, a w latach 2016-2018 wiceprezydentem Warszawy.

Lepszy wynik od Witolda Pahla uzyskali co prawda była marszałkini województwa lubuskiego Elżbieta Polak oraz poseł Jarosław Rzepa z PSL-u, jednak oboje w październikowych wyborach dostali się do Sejmu i nie chcą rezygnować ze swoich mandatów. Na liście znalazła się również była szefowa resortu pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, która zmarła przed trzema laty.

Wciąż wielkim znakiem zapytania jest to, kto obejmie mandat po Zbigniewie Kuźmiuku z Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z wynikami wyborów z 2019 r., prawo do pracy w Parlamencie Europejskim mają świeżo wybrani w październiku posłowie PiS-u: Maria Koc, Maciej Małecki, Anna Kwiecień i Arkadiusz Czartoryski. Jak przekazał nam w czwartek były już europoseł Zbigniew Kuźmiuk, nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie jego następcą w Parlamencie Europejskim. Posłanka Anna Kwiecień w rozmowie z Gazeta.pl poinformowała np., że wciąż nie otrzymała oficjalnego pisma o możliwości objęcia mandatu i nie podjęła też ostatecznej decyzji.

Jeśli żadna z obecnych posłanek i żaden z posłów PiS nie zdecyduje się na europarlament, taką możliwość będzie miał Rafał Romanowski, były poseł PiS i były wiceminister rolnictwa, który w tegorocznych wyborach nie dostał się do Sejmu.

Nieoficjalnie: Radosław Sikorski ma być szefem MSZ. Kto do europarlamentu?

Nie jest całkowicie wykluczone, że w Parlamencie Europejskim zwolni się w najbliższych dniach czwarty mandat. To za sprawą europosła Radosława Sikorskiego, który, jak wskazują nieoficjalne doniesienia, ma szansę na objęcie teki szefa polskiej dyplomacji. Jeśli Sikorski rzeczywiście opuści Parlament Europejski, pierwszy w kolejce znajdzie się poseł KO Krzysztof Brejza. Polityk nie odpowiedział nam na pytanie, czy byłby skłonny rozważyć zawodową "przeprowadzkę" do Brukseli.

"O tym, jak będzie wyglądał nowy demokratyczny rząd, zdecyduje premier Donald Tusk. Wszelkie spekulacje powinny poczekać do decyzji o obsadzie nowych ministerstw. Na dziś koncentruję się na pracy parlamentarnej i dalszym konsekwentnym wyjaśnianiu pisowskich niegodziwości, zgodnie z mandatem 90 tys. wyborców otrzymanym od wyborców z okręgu bydgoskiego" - przekazał portalowi Gazeta.pl Brejza.

Jeśli Krzysztof Brejza jednak pozostałby w Sejmie, prawo do objęcia mandatu europosła mieliby m.in. były poseł i były europoseł Janusz Zemke i były wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, obecnie prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Michał Korolko.