Tragiczny wypadek na A1. Nagła zmiana decyzji ws. odszkodowania dla rodziny

Prawnik Łukasz Kowalski wystąpił do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę zadośćuczynienia dla rodziców kierowcy za śmierć syna niedługo po pogrzebie trzyosobowej rodziny, która zginęła w głośnym wypadku na A1. Z odpowiedzi, która przyszła do kancelarii we wtorek, 14 listopada wynika, że ubezpieczyciel nie zgodził się na wypłatę pieniędzy.

Ta decyzja została zmieniona w czwartek. ""WAŻNA INFORMACJA ! Przed momentem do Kancelarii wpłynęła decyzja od Towarzystwa Ubezpieczeń zmieniająca stanowisko w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania dla rodziny kierowcy samochodu m-ki KIA, który uczestniczył w tragicznym wypadku na Autostradzie A1 w dniu 16.09.2023 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjęło swoją odpowiedzialność i przyznało rodzinie świadczenie. Jak wskazano w decyzji, podstawą takiego stanowiska były dokumenty zgłoszenia szkody, które jako pełnomocnik przedłożyłem do akt likwidacyjnych" - poinformował adwokat.

Prawnik w swoim wpisie podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w sprawę i komentowały poprzednie stanowisko TU dot. odmowy wypłaty świadczeń jako nieuzasadnione. "Widocznie zmusiło to Ubezpieczyciela do ponownego przeanalizowania akt i zmiany swojego dotychczasowego stanowiska" - dodał pełnomocnik rodziny.

Śmiertelny wypadek na A1. Sebastian M. przebywa w areszcie

Do śmiertelnego wypadku na A1 doszło 16 września w Sierosławiu w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim. Samochód osobowy na skutek - jak informowała policja - "niewyjaśnionych przyczyn" uderzył w bariery energochłonne i stanął w ogniu. Dwie osoby dorosłe i dziecko zginęli na miejscu. Służby początkowo utrzymywały, że w wypadku brał udział tylko jeden pojazd, potem przyznano jednak, że był również drugi - BMW, którego kierowcę przesłuchano i zwolniono. Auto prowadził Sebastian M., na którego trop szybko wpadli oburzeni sprawą internauci. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

