Do zdarzenia doszło w niedzielę 12 listopada około 5:00 rano w Kościerzynie (woj. pomorskie). O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Gdańsk. 17-letnia dziewczyna szła na praktyki, kiedy nieznany mężczyzna ją zaczepił.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Zjednoczona Prawica czeka szukanie nowego lidera?

Kościerzyna. 28-letni mężczyzna zgwałcił nastolatkę. Grozi mu 15 lat więzienia

Nastolatka zaczęła uciekać, jednak mężczyzna ją dogonił i zgwałcił. "Zaalarmowana policja bardzo szybko zjawiła się na miejscu. Sprawca na widok radiowozu zaczął uciekać. Mundurowi dogonili go, obezwładnili i zatrzymali" - donosi stacja.

- Pokrzywdzona została zaatakowana przez 28-letniego sprawcę - poinformowała w rozmowie z TVN24 prokuratorka Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Sprawca usłyszał zarzut z art. 197. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15 lat - mówiła Wawryniuk, cytowana przez portal koscierzyna.naszemiasto.pl. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd na wniosek prokuratora aresztował go na trzy miesiące.

Portal koscierzyna.naszemiasto.pl podał, że mężczyzna jest "znany policji z innego rodzaju przestępstw". W sprawie gromadzone są dowody. 28-letniemu mieszkańcowi Kościerzyny grozi 15 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.