Nagranie zostało opublikowane na Facebooku przez profil grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Ratownicy Dla Ludzi". Na filmie dwóch chłopców najprawdopodobniej w wieku nastoletnim rzuca do siebie kotem. Przerażone zwierze robi salto w powietrzu i ucieka w popłochu. Trzeci z chłopców nagrywa całe zdarzenie. Według informacji przekazanych przez organizację film został przesłany przez jednego ze świadków zdarzenia.

Rzucali kotem dla zabawy. Nagranie upubliczniono po trzech latach od zajścia

- Osobiście uważam, że prawa tego kota zostały naruszone i my jako organizacja dbająca o życie i zdrowie zwierząt będziemy walczyć, aby sprawcy tego zdarzenia zostali ukarani - powiedział prezes grupy Kacper Dudzik cytowany przez TVN24. Podkreślił on, że opublikowane nagranie pochodzi sprzed trzech lat, ale dopiero teraz jeden ze świadków zdecydował się, aby przekazać film dalej. Jak poinformował prezes grupy, wszyscy trzej sprawcy zostali zidentyfikowani.

Według Dudzika niedługo po publikacji nagrania i nagłośnieniu sprawy z kont społecznościowych chłopców zaczęły znikać dane takie jak: zdjęcia, dane personalne, czy informacje wskazujące na miejsce zamieszkania. - Wiedzą więc, że to, co się wydarzyło, nie powinno mieć miejsca i będą najprawdopodobniej próbować uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny - stwierdził prezes grupy "Ratownicy Dla Ludzi".

Sprawa trafiła do prokuratury. Kancelaria apeluje do świadków zdarzenia

Sprawą zajęła się kancelaria radna radcy prawnego Daniela Gola. To właśnie ona złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Bochni. - Sprawa jest cały czas rozwojowa. Na tę chwilę udało nam się ustalić, że nie jest to jedyny filmik z tego typu zachowaniami tych sprawców. Istnieje też nagranie, na którym widać, jak ci sami sprawcy kopią psa - przekazał radca prawny. Film ten miał powstać na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.

Kancelaria zaapelowała o kontakt do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o działaniach sprawców. "Niestety wiemy, że nie było to jednostkowe zajście. Razem ze Stowarzyszeniem Bochnianie Bezdomniakom złożyliśmy już stosowne zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Bochni i będziemy wykonywać prawa pokrzywdzonego zwierzęcia w postępowaniu karnym" - napisano w komunikacie wydanym przez Kancelarię Radcy Prawnego Daniel Gola. Wiadomość została opublikowana w mediach społecznościowych. Zawiadomienie o sprawie 15 listopada 2023 roku wpłynęło także na policję w Bochni, która poinformowała, że zostanie wszczęte postępowanie.