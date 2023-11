Kto będzie nowym Rzecznikiem Praw Dziecka? Trzy nazwiska możliwych następców Mikołaja Pawlaka

"W związku z upływem w dniu 14 grudnia 2023 r. kadencji Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka oraz w związku ze zmianą kadencji Sejmu wyznaczyłem termin na składanie wniosków w sprawie kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka" - poinformował kluby parlamentarne oraz koło poselskie marszałek Sejmu Szymon Hołownia w jednej ze swoich pierwszych decyzji. W czwartek większość sejmowa, którą tworzą KO, Polska 2050, PSL oraz Lewica zaczęły rozmowy nad wspólnym kandydatem na nowego Rzecznika Praw Dziecka. Prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w Sejmie nie zdradził nazwiska kandydata na następcę Mikołaja Pawlaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz: Naszym założeniem jest, by 100 konkretów wprowadzić jak najszybciej

Kto będzie nowym Rzecznikiem Praw Dziecka? Są nazwiska możliwych następców Mikołaja Pawlaka

W medialnych informacji wynika, że na duże poparcie w ubieganiu się o stanowisko Rzecznika Praw Dziecka mogą liczyć trzy osoby. To prof. Marek Konopczyński, o którym informuje Onet, oraz dr Konrad Ciesiołkiewicz i dr Grzegorz Wrona, wymienieni w tekście portalu wp.pl. Ten ostatni jest kandydatem społecznym, doktorem nauk prawnych, który specjalizuje się w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podpisy pod jego kandydaturą są zbierane na stronie petycjeonline.com - w czwartek o 14:00 było to prawie 1200 osób. "Od 20 lat zajmuje się aktywną pracą na rzecz osób doznających przemocy jako konsultant w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji pomocowej oraz organizacjach pozarządowych. Pracował w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, gdzie m.in. pełnił obowiązki dyrektora zespołu ds. społecznych i prawa administracyjnego" - czytamy.

Jestem do dyspozycji, jeśli tylko większość parlamentarna uzna, że to dobry pomysł. Czuję się zaszczycony głosami ważnych przedstawicieli środowisk, które uważają, że powinienem kandydować

- tak o swoim poparciu mówił Konrad Ciesiołkiewicz w rozmowie z WP. Portal wskazuje, że ten psycholog, wychowawca, a także były rzecznik rządu Kazimierza Marcinkiewicza, może liczyć na poparcie przedstawicieli związanych z prawie trzydziestoma organizacjami pozarządowymi. Po ewentualnym wyborze na RPD Ciesiołkiewicz chciałby złożyć zawiadomienie do prokuratury ws. nacisków na komisję ds. przeciwdziałania pedofilii oraz przeprowadzić kontrolę dotyczącą wstrzymania finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.

Gotowość do objęcia stanowiska zajmowanego przez Mikołaja Pawlaka potwierdził również prof. Konopczyński. - Jestem gotów do podjęcia się misji, bo uważam, że urząd Rzecznika Praw Dziecka wymaga odnowy i działań na rzecz praw wszystkich dzieci. Myślę, że moje kompetencje i doświadczenie byłyby gwarantem odbudowania autorytetu tego urzędu. Jeśli tylko los da mi taką możliwość, jestem gotowy - cytuje portal. Prof. Konopczyński może liczyć między innymi na poparcie: byłego RPD Marka Michalaka, środowiska korczakowskiego, Komitetu Ochrony Praw Dziecka z jego przewodniczącą Mirosławą Kątną, a także ponad 50 Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu. Jest to pedagog resocjalizacyjny, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, który w połowie lat 90. był dyrektorem departamentu opieki, wychowania i kultury fizycznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

O obecnym Rzecznika Praw Dziecka i skrajnych emocjach, które wzbudzał swoimi wypowiedziami i działaniami, pisze w poniższym tekście Marcin Kozłowski:

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: