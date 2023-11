Polacy chcą takich zmian w aborcji. "Za" nie tylko wyborcy opozycji [SONDAŻ]

Jak pokazuje najnowszy sondaż, 65 proc. Polaków chce złagodzenia prawa aborcyjnego. Spośród rozwiązań, które zaproponowano respondentom, największe poparcie zyskało wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego. Niemal 80 proc. wyborców opozycji popiera różne formy liberalizacji przepisów.

Sondaż ws. aborcji. 60 proc. wyborców opozycji chce legalnego przerywania ciąży do 12. tygodnia

Z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM wynika, że 34,7 proc. Polaków popiera legalną aborcję do 12. tygodnia życia, bez względu na przesłanki. Wśród ankietowanych, którzy deklarują się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego lub Lewicy, odsetek ten wynosi 60 proc. Przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego, obowiązującego przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, popiera 20,8 proc. Polaków. 12,5 proc. respondentów chce natomiast zorganizowania w tej sprawie referendum.

Zaledwie 9 proc. badanych opowiada się za całkowitym zakazem aborcji. Nie tylko wyborcy opozycji, ale także większość sympatyków Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwia się zaostrzaniu prawa aborcyjnego. 36 proc. zwolenników PiS popiera różne formy liberalizacji przepisów, 28 proc. chce utrzymania obecnego stanu prawnego.

Opozycja chce unieważnić wyrok TK ws. aborcji. W umowie koalicyjnej nie wspomniano o dalszej liberalizacji

W umowie koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy pojawił się zapis o unieważnieniu wyroku TK z 2020 roku. TK uznał wtedy, że przepis dopuszczający aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niekonstytucyjny. Partie opozycyjne nie zadeklarowały natomiast, że po przejęciu władzy wprowadzą legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Była to obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

Jak pisaliśmy, 13 listopada posłanki Lewicy złożyły w Sejmie dwa projekty ustaw dotyczących aborcji. Jeden z nich zakłada dekryminalizację aborcji, a drugi dopuszczenie aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży. - Nie będziemy i nie zamierzamy milczeć w sprawie tego, co jeszcze w umowie koalicyjnej się nie znalazło. To, że się nie znalazło, nie znaczy, że o tym zapominamy - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Anna Maria Żukowska stwierdziła natomiast, że Lewica złożyła projekty, ponieważ "będzie szukać dla nich większości" w Sejmie.