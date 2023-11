Najkrótszy dzień w roku dopiero przed nami. Od kiedy dzień będzie dłuższy? [DATA]

Najdłuższy dzień w 2023 roku mogliśmy zaobserwować w trakcie przesilenia letniego, które nastąpiło 21 czerwca. Było to wydarzenie, po którym stopniowo każdego dnia zachód słońca następował wcześniej. 23 września mieliśmy do czynienia z równonocą jesienną. Wówczas zarówno dzień, jak i noc trwają niemalże dokładnie po 12 godzin. Obecnie za oknami zmrok zapada około godziny 16:00, na co wpłynęła m.in. październikowa zmiana czasu na zimowy. 23 Od kiedy dzień zacznie robić się dłuższy?

Od kiedy dzień robi się dłuższy? Wszystko się zmieni po przesileniu

Dzień zaczyna się wydłużać od przesilenia zimowego, które nastąpi 22 grudnia 2023 roku. Wtedy będzie on trwał 7 godzin i 39 minut, a noc ponad 16 godzin, co uczyni go najkrótszym dniem w roku. Początek zimy kalendarzowej i astronomicznej wypadnie w 2023 roku w tym samym terminie, pierwszy raz od 2019 roku. Jak informuje portal odkrywcyplanet.pl, przesilenie zimowe następuje, gdy słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca. To powoduje, że obszar Ziemi, na którym się znajdujemy, jest wówczas najdalej odchylony od płaszczyzny zenitu, co z kolei sprawia, że dociera na ten teren najmniej promieni słonecznych. Dzień jest wówczas najkrótszy w całym roku, a noc najdłuższa.

Na długość dnia wpływają także inne czynniki. Wśród nich szerokość geograficzna i zmiana czasu

Od 22 grudnia rankiem stopniowo za oknami będzie robiło się coraz jaśniej, a zmrok zacznie przychodzić później. Dodatkowo w ostatnią niedzielę marca przestawimy zegarki na czas letni o godzinę do przodu, co także wydłuży dzień.