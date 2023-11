Auto zjechało z drogi i rozbiło się na drzewie w okolicach Kutna. Nie żyje młoda kobieta

Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Groszki niedaleko Kutna (województwo łódzkie). W nocy z wtorku na środę (14-15 listopada) samochód jadący drogą krajową nr 92 najprawdopodobniej zjechał do rowu, a następnie uderzył w rosnące przy drodze drzewo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kolizja na rondzie. Kierowca przesadził z prędkością i... alkoholem

Groszki. Tragiczny wypadek samochodu pasażerskiego. Nie żyje jedna osoba

"Samochód osobowy uderzył w drzewo na prostym odcinku drogi, zginęła młoda kobieta, druga osoba jest ciężko ranna" - poinformowała rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Fakt" donosi, że zawiadomienie o wypadku trafiło do służb w środę ok. godziny 6.00. - Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, informując, że w polu leży rozbite auto. Sam wypadek musiał się wydarzyć w nocy, ale trudno na razie określić dokładny czas. Musiało to być między zmrokiem a świtem - mówiła w rozmowie z tabloidem mł. asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Na miejscu zdarzenia służby zastały rozbity samochód osobowy. W kabinie znajdowała się nieżyjąca 36-letnia kobieta, która miała kierować pojazdem w momencie wypadku. Obok auta siedział ciężko ranny 45-letni mężczyzna. Ratownicy medyczni przewieźli pasażera do szpitala w Kutnie. Teren wypadku został zabezpieczony przez straż pożarną, ratowników medycznych oraz policję.

Wypadek w województwie łódzkim. Policja prosi świadków zdarzenia o kontakt

Sekcja zwłok ma wykazać, czy kobieta zginęła na miejscu, czy dopiero po czasie w wyniku odniesionych obrażeń. Na ten moment policja nie ujawniła w rozmowie z dziennikarzami, czy udało się przesłuchać pasażera pojazdu. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych policja prosi o kontakt osoby, które były świadkami wypadku. Informacje przekazać można bezpośrednio na KPP w Kutnie pod numerem 47 84 22 100 lub zgłosić pod numerem alarmowym 112.