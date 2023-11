Młodzieżowe Słowo Roku 2023 - jest finałowa dwudziestka. W finale: bambik, LOL, delulu

Uniwersytet Warszawski poinformował, że od 15 listopada rozpoczęło się ostateczne głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Internauci zgłosili łącznie prawie 18 tysięcy słów i wyrażeń, spośród których wyłoniono finałową dwudziestkę. Wydawnictwo Naukowe PWN opublikowało listę, na której znalazły się zarówno nowe, jak i znane starszym pokoleniom frazy.

Młodzieżowe Słowo Roku jest plebiscytem, którego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych słów używanych przez młode osoby. Tegoroczny zwycięzca zostanie wyłoniony spośród finałowych wyrażeń takich jak:

bambik (niedoświadczony, początkujący);

baza (bazunia, zbazowane);

bratku/bruh;

cringe (ang. zażenowanie);

delulu; (ang. delusional - cierpiący na urojenia, mieć obsesję);

drillowiec (słuchacz gatunku muzycznego rap o nazwie drill);

fr/FR (ang. for real - naprawdę);

git (synonim okej);

IMO (ang. in my opinion - w mojej opinii/moim zdaniem);

kys (ang. kill yourself - zabij się);

LOL/lol (ang. laugh(ing) out loud lub Lot of Laughs - śmiać się głośno/dużo śmiechu);

NPC (ang. non-player charakter, non-playable character - niegrywalna postać. Oznacza niewyróżniającą się osobę);

odklejka (odkleić się od rzeczywistości, odklejeniec, odklejony, odkleiło, odkleja (czynność), odkleja (osoba);

oporowo (bardzo);

rel (ang. relatable - możliwy do powiązania/utożsamienia się;

rizz (mieć "branie");

side-eye (spojrzenie kątem oka);

sigma (człowiek sukcesu);

slay (ang. zaszlachtować, ale posiada znaczenie - imponować, zrobić wrażenie);

zgerypała (ocena niedostateczna).

Do kiedy głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku? "To dla nas okazja do zabawy językiem polskim"

Głosowanie potrwa do 30 listopada na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN sjp.pwn.pl w sekcji słownika języka polskiego. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na początku grudnia. Organizatorzy przewidzieli dodatkową kategorię - Nagrodę Jury, którą zostanie nagrodzone zdaniem jurorów najciekawsze słowo wraz z definicją. Istotnym aspektem w jego ocenie będzie istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości.

"To dla nas okazja do zabawy językiem polskim i refleksji nad ciągłymi zmianami, które w nim zachodzą. Zależy nam, by plebiscyt wywoływał pozytywne emocje i przebiegał w przyjaznej atmosferze oraz z zachowaniem zasad etykiety i etyki. Przykładamy dużą wagę do tego, aby reguły wyboru zwycięskiego słowa były jak najbardziej przejrzyste, zrozumiałe dla wszystkich i nieuwikłane w żadne bieżące spory polityczne" - poinformowało wydawnictwo PWN.

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod patronatem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest przedsięwzięciem popularyzującym język polski wśród młodzieży, zapoczątkowanym w 2016 roku w ramach projektu Słowa klucze i programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych".