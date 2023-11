Bundeswehra wycofuje się ze wschodniej granicy Polski. Co dalej z systemem Patriot?

W środę (15 października) Bundeswehra rozpoczęła wycofywanie się z Polski wraz z systemem obrony przeciwlotniczej Patriot. Od stycznia tego roku niemieccy żołnierze stacjonowali około 60 km od granicy z Ukrainą, w koszarach w Zamościu oraz dwóch bazach zlokalizowanych niedaleko miasta - podaje "Gazeta Wyborcza". Wskazana data rozpoczęcia wycofywania żołnierzy i sprzętu ma charakter symboliczny. Dokładnie rok wcześniej na wieś Przewodów spadła rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, która zabiła dwie osoby.

Bundeswehra wycofuje się z Polski. Niemieckie wojsko wspierało ochronę wschodniej granicy kraju

W Zamościu i pobliskich bazach stacjonowało około 300 żołnierzy z jednostki Bad Sülze w okolicach Rostocku nad Bałtykiem. Wraz z nimi niedaleko granicy rozstawione zostały trzy baterie Patriot. Ich celem była przede wszystkim ochrona miasta oraz mieszczącej się w nim infrastruktury krytycznej.

Według informacji przekazanych dziennikarzom przez wydział prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej personel Bundeswehry wycofywać będzie się stopniowo. Zgodnie z planem ostatni żołnierze opuścić mają kraj do 20 grudnia 2023 roku. "Misja trzech niemieckich jednostek Patriot w Polsce, w pobliżu Zamościa trwała nieprzerwanie od 16 stycznia 2023 r. i była nie tylko wsparciem w zakresie obrony polskiej przestrzeni powietrznej, ale również przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO" - dodano w komunikacie cytowanym przez "Wyborczą".

Niemcy opuszczają Zamość wraz z bateriami Patriot. "Tę misję można nazwać sukcesem"

W dniu rozpoczęcia wycofywania się wojsk niemieckich na terenie 32. Zamojskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego odbył się ponadto pożegnalny apel z okazji zakończenia misji - podaje "Dziennik Wschodni". Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zamościu podało w mediach społecznościowych, że stronę polską reprezentował Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Maciej Klisz. Przemówienie wygłosił również generał Bernd Schütt z Bundeswehry. - Tę misję można nazwać sukcesem - mówił w wystąpieniu cytowanym przez lokalnych dziennikarzy. - Państwa zaangażowanie i profesjonalizm są zaszczytne i imponujące. Każdy z was przyczynił się do sukcesu tej misji. To było dla mnie zaszczytem być tutaj z wami na służbie - dodawał w dalszej części przemówienia.

Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego RSZ, zapewniał reporterów "Dziennika Wschodniego", że wycofanie się Niemców nie będzie miało znacznego wpływu na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. - Zadania w zakresie ochrony wschodniej granicy państwowej w przestrzeni powietrznej będą od teraz realizowane jednostkami Wojska Polskiego, które są stale rozwijane. Dyżury bojowe pełnią już pierwsze zestawy Patriot, które są na wyposażeniu naszego wojska - mówił dziennikarzom.