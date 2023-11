W wypadku na A1 w Sierosławiu (woj. łódzkie) spowodowanym 16 września tragicznie zginęła trzyosobowa rodzina. Prokuratura ustaliła, że ich samochód zapłonął po zderzeniu z rozpędzonym BMW kierowanym przez Sebastiana M. Według doniesień TVN24 mecenas Łukasz Kowalski wystąpił do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę zadośćuczynienia bliskim zmarłej rodziny.

Wypadek na A1. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. "Skandaliczne uzasadnienie"

Pełnomocnik złożył wniosek w imieniu rodziny niedługo po pogrzebie. - W takim zakresie, jak to było możliwe, załączyłem dokumenty z akt postępowania przygotowawczego. Przekazałem to, co mogłem ujawnić, co wydawało mi się dla ubezpieczyciela najbardziej istotne, a więc wykluczenie sprawstwa kierowcy samochodu KIA (którym poruszała się rodzina - red.) - powiedział Łukasz Kowalski w rozmowie z TVN24.

Kancelaria otrzymała odpowiedź we wtorek 14 listopada. Z pisma przesłanego przez ubezpieczyciela wynikało, że pieniądze z polisy OC kierowcy BMW nie zostaną wypłacone rodzinie. - Uzasadnienie, które otrzymałem, jest nie tylko lakoniczne i mało empatyczne, ale wręcz skandaliczne - stwierdził prawnik.

Odszkodowanie zostanie wypłacone po wskazaniu przyczyny i sprawcy. "Trudno zrozumieć postawę"

Dziennikarze dotarli do dokumentu, w którym stwierdzono, że w sprawie wypadków komunikacyjnych obowiązuje "odpowiedzialność cywilna na zasadzie winy". Towarzystwo przekazało, że w razie zdarzenia "naprawienia szkody można żądać na zasadach ogólnych". Oznacza to, że należy wykazać, że wskazany sprawca ponosi winę za spowodowanie szkody, a tego zdaniem ubezpieczyciela nie można na razie określić.

"Trzeba (...) wykazać, jaka była przyczyna wypadku i kto dopuścił się naruszenia bezpieczeństwa. Jeśli z konkretnych okoliczności zdarzenia wynika, iż nie można ustalić winy któregokolwiek z uczestników kolizji, roszczenia zostają oddalone" - brzmiał fragment pisma przesłanego od ubezpieczyciela. Biuro prasowe sprecyzowało, że w sprawie kluczowy jest prawomocny wyrok sądu, zeznania świadków lub opinia biegłego. Aby proces przebiegł szybciej, można również wystąpić do prokuratury o wgląd w akta prowadzonego śledztwa, ale zdaniem biura prasowego śledczy nie zawsze wyrażają na to zgodę. Poszkodowani nie będą musieli ponawiać wniosku o wypłatę zadośćuczynienia, ponieważ "w momencie, gdy Towarzystwo otrzyma dokumenty potwierdzające wyłączną winę wskazanego sprawcy, wznowi postępowanie likwidacyjne i wypłaci odszkodowanie" - przekazał ubezpieczyciel.

- Mówimy o jednym z najgłośniejszych wypadków ostatnich lat. Sprawcy zostały zaocznie przedstawione zarzuty, prokuratura otwarcie informuje o tym, jakie są ustalenia. Trudno zatem zrozumieć postawę ubezpieczyciela - stwierdził mec. Łukasz Kowalski i zapowiedział złożenie odwołania do towarzystwa oraz rozważa skargę do Rzecznika Finansowego.

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, pogrzeb Patryka, Martyny i Oliwiera odbył się 11 października. Według opinii biegłych podejrzewany o spowodowanie wypadku kierowca BMW jechał z prędkością 308 kilometrów na godzinę. Obecnie mężczyzna przebywa w Dubaju. Tego samego dnia poinformowano o przekazaniu dyrektorowi departamentu ds. cudzoziemców emirackiego MSZ wniosku o ekstradycję 31-letniego kierowcy.