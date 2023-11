12 listopada niedźwiedź zaatakował mężczyznę w Bieszczadach. Jak pisaliśmy, po trwającej ponad trzy godziny akcji ratowniczej ranny trafił do szpitala. Poszkodowany to aktywista z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Rzecznik Lasów Państwowych wyjaśnił, w jaki sposób mężczyzna sprowokował niedźwiedzia do ataku. Sprawę skomentowali również ekolodzy, którzy prowadzili akcję w Bieszczadach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyprawa Gazeta.pl. Wizyta niedźwiedzia w Stacji Polarnej UAM na Spitsbergenie

Rzecznik Lasów Państwowych komentuje atak niedźwiedzia. "Pseudoekolodzy szczuli na GOPR i policjantów"

Rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski napisał na portalu X, że aktywistę uratowały te same osoby, które były atakowane przez ekologów. "Fotopułapka uchwyciła atak niedźwiedzia na ekoaktywistę. Chciał udowodnić, że gawra jest pusta, bo leśnicy zniszczyli jego siedlisko. Niezła ironia losu - pseudoekolodzy szczuli na leśników, GOPR i policjantów, a teraz ci ludzie ratują im życie. Będzie Nagroda Darwina?" - napisał. "Nagroda Darwina" jest przyznawana osobom, które ponoszą śmierć z powodu swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Nadleśnictwo Lutowiska, które otrzymało zgłoszenie o ataku niedźwiedzia, opisało na Facebooku szerszy kontekst tej sprawy. "Gawra, o której mowa, została zlokalizowana przez leśniczego w styczniu 2023 r. Wówczas nie stwierdzono bytowania w niej niedźwiedzia (...). W sierpniu tego roku otrzymaliśmy pismo od Inicjatywy Dzikie Karpaty i Fundacji Siła Lasu o konieczności natychmiastowego wstrzymania wszelkich zabiegów gospodarki leśnej w tym wydzieleniu leśnym. Jednocześnie w sierpniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek od aktywistów o utworzenie strefy ochronnej wokół miejsca gawrowania niedźwiedzia. Zgodnie z zaleceniami RDOŚ do 31 października zakończono prace w tym wydzieleniu i powieszono fotopułapkę, która miała monitorować okolicę gawry" - napisali przedstawiciele nadleśnictwa.

Jak podkreślili, aktywiści wiedzieli o tworzeniu strefy ochronnej. "Niestety, w niedzielny wieczór 12 listopada naruszyli spokój gawrującego zwierza, prowokując dramatyczną sytuację, której stali się uczestnikami. Podkreślamy fakt, że skoro sami składali wniosek o utworzenie strefy, winni zachować reguły, jakie wynikają z tej sytuacji" - stwierdzili.

Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Aktywiści przyznają, że "tym razem popełnili błąd"

Aktywiści z Inicjatywy Dzikie Karpaty opisali przebieg zdarzenia na Facebooku. "Obecność niedźwiedzia zaskoczyła aktywistów. Nie zauważyli zwierzęcia odpowiednio wcześnie, nie mieli szansy zareagować na jego sygnały ostrzegawcze i zgodnie z zasadami wycofać się w odpowiednim momencie, nie zachowali środków ostrożności podczas spaceru" - napisali. Przyznali też, że "zakłócili spokój niedźwiedzia", do czego "nie powinno było dojść, zwłaszcza w czasie przygotowań do gawrowania".

"Niedźwiedź zachował się w podręcznikowy, właściwy sobie sposób, na własnym terytorium, obszarze odludnym, w okolicach gawry, zaskoczony i w poczuciu zagrożenia zademonstrował swoją siłę i dominację. Ubolewamy, że doszło do tego incydentu. Tym razem popełniliśmy błąd. Jest nam przykro przede wszystkim wobec niedźwiedzia, któremu został odebrany spokój i poczucie bezpieczeństwa" - przekazali.