Kiedy następne posiedzenie Sejmu? Przed posłami cztery głosowania

W poniedziałek (13 listopada) odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. W ramach blisko ośmiogodzinnych obrad poczynione zostały pierwsze ustalenia dotyczące organizacji pracy nowego składu izby niższej parlamentu. Do budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie posłowie powrócili również dzień później, aby wziąć udział w kolejnych głosowaniach. Kiedy odbędzie się następne posiedzenie Sejmu?

Według harmonogramu obrad opublikowanego na oficjalnej stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej posłowie po raz kolejny zbiorą się 21 listopada. W ramach porządku obrad przewidziano cztery głosowania. Wyłonią one kolejno: składy osobowe komisji sejmowych, stowarzyszonych Komisji do spraw Unii Europejskiej, przedstawicieli Komisji Etyki Poselskiej oraz członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu. Kontrkandydatka nie miała szans

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji miało dynamiczny przebieg. Obrady rozpoczęło orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie przeprowadzone zostało ślubowanie poselskie. W wyniku głosowania wyłoniony został również marszałek Sejmu. Decyzją 265 głosów funkcję tą powierzono Szymonowi Hołowni. Kandydatka PiS Elżbieta Witek uzyskała natomiast 193 głosy poparcia.

Dokonano także wyboru wicemarszałków Sejmu. Głosy pozwoliły na obsadzenie pięciu z sześciu możliwych stanowisk. Wicemarszałkami Sejmu zostali: Krzysztof Bosak, Włodzimierz Czarzasty, Dorota Niedziela, Monika Wielichowska i Piotr Zgorzelski. Z kolei 14 listopada miał miejsce wybór sekretarzy Sejmu, składu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych i posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa.