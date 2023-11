6 listopada wyłowiono ze zbiornika wodnego Lepusz w Gdyni ciało Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna. Następnie została wykonana sekcja zwłok. Prokuratura poinformowała, jakie czynności podjęto po ustaleniu przyczyny śmierci mężczyzny.

Nowe fakty w sprawie Grzegorza Borysa. Jego ciało odebrała "uprawniona osoba"

Grażynę Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zapytano, czy bliscy Grzegorza Borysa odebrali ciało 44-latka. - Ciało mężczyzny zostało już wydane. Zgłosiła się po nie osoba uprawniona - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Dziennikarze ustalili, że ciało Borysa wydano we wtorek 14 listopada.

Rzeczniczka gdańskiej prokuratury nie chciała natomiast ujawnić, co stało się z ciałem zamordowanego sześciolatka. - Ze względu na dobro rodziny nie będziemy udzielać żadnych informacji na ten temat - stwierdziła.

Śmierć Grzegorza Borysa. Zdjęcia zwłok mężczyzny wyciekły do Internetu tuż po odnalezieniu ciała

Jak pisaliśmy, zdjęcia zwłok Grzegorza Borysa pojawiły się w Internecie kilka godzin po odnalezieniu ciała. Fotografie wykonano podczas wyciągania zwłok ze zbiornika wodnego. 10 listopada prokuratura poinformowała o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Jest ono prowadzone w kierunku ujawnienia przez funkcjonariusza publicznego informacji niejawnej osobie do tego nieuprawnionej. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Sekcja zwłok Grzegorza Borysa wykazała, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci było utonięcie. - W trakcie sekcji ujawniono na przedramionach, udach oraz na szyi płytkie powierzchowne rany cięte, charakterystyczne dla osób podejmujących próby samobójcze. Na skroniach ujawniono też dwie rany od postrzału z broni pneumatycznej, prawdopodobnie na sprężony gaz, ale te obrażenie nie mają żadnego związku ze śmiercią - przekazała rzeczniczka prokuratury.