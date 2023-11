Lekcje biologii, na których uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Paderewskiego w Poznaniu poznawali budowę świni, odbyły się pod koniec października 2023 roku. Sprawą zainteresowała się fundacja Varia Posnania, która na co dzień walczy o prawa uczniów w szkołach. To właśnie jej członkowie opisali na podstawie relacji licealistów przebieg zajęć i 3 listopada przesłali dokument do Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Poznań. Lekcja biologii. Nauczycielka przyniosła świńskie wnętrzności

Uczniowie poznańskiego liceum w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznali, że nie chcą wypowiadać się indywidualnie na temat sprawy, ponieważ boją się reakcji dyrektora szkoły. Podkreślili jednak, że nie chodzi o samą formę zajęć i nauczycielkę przedmiotu, którą doceniają, jednak mają zastrzeżenia co do przebiegu lekcji. Jak wyznali, "nie czuli się bezpiecznie". W piśmie wystosowanym przez fundację do poznańskiego sanepidu napisano, że "narządy były przechowywane przez nauczycielkę w znajdującym się na terenie szkoły zamrażalniku, zapakowane do foliowego worka".

Jak opisują osoby uczące się, na początku zajęć konieczne było rozmrożenie preparatów, które przez cały czas trwania lekcji leżały na nakrytej papierowym ręcznikiem ławce szkolnej. W trakcie zajęć w pomieszczeniu, w którym pracowano z narządami, zaczął unosić się intensywny, drażniący zapach

- czytamy we fragmencie dokumentu fundacji Varia Posnania opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą"

Dodatkowo przed zajęciami uczniowie na własną rękę musieli zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki, które umożliwiały im pracę z preparatami. Co więcej, licealiści zwrócili uwagę także na to, że po lekcji nauczycielka wsadziła puste tacki, na których uprzednio leżały świńskie wnętrzności do zlewu, a same narządy włożyła do plastikowych worków. Następnie wyznaczone osoby miały wynieść je do śmietników zlokalizowanych na terenie szkoły.

Interwencja sanepidu w poznańskiej placówce. Dyrektor odmawia komentarza

Po interwencji fundacji, na początku listopada poznański sanepid przeprowadził kontrolę. - Jesteśmy na etapie czynności kontrolno-wyjaśniających i dopiero w środę, 15 listopada nasi inspektorzy porozmawiają z dyrektorem szkoły. Do tego czasu nie mogę przekazać żadnych informacji - powiedział Cyryla Staszewska, rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Także dziennikarze chcieli porozmawiać z dyrektorem placówki. O komentarz w sprawie poproszono również nauczycielkę biologii. Kobietę zapytano o to, skąd pochodziły świńskie wnętrzności oraz "czy musiała spełnić specjalne warunki ich przechowywania i utylizacji". Oboje nie udzielili żadnych informacji w tej sprawie.