Śledczy ustalili, że 18 października Zbysław C. śmiertelnie ugodził nożem pięcioletniego Maurycego. Dwa dni później mężczyzna podejrzany o zabójstwo został tymczasowo aresztowany. Prokurator przekazał, w jaki sposób 71-latek ustosunkował się do stawianych mu zarzutów.

Poznań. Sąd rozpatrzy zażalenie Zbysława C., który nie przyznaje się do zabójstwa pięciolatka

Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpatrzy zażalenie obrońcy Zbysława C. w piątek 17 listopada, poinformował portal polskieradio24.pl za PAP. Jak pisaliśmy, 71-latek odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury przekazał, że mężczyzna "nie pamięta, co się stało".

Zbysław C. przeszedł po zatrzymaniu badania psychologiczne. Biegli orzekli, że 71-latek, który w przeszłości leczył się neurologicznie, może brać udział w czynnościach procesowych. Śledczy wciąż czekają na opinię dotyczącą stanu poczytalności mężczyzny w chwili ataku na pięciolatka.

Zabójstwo pięciolatka w Poznaniu. Zbysław C. miał zaatakować Maurycego, który szedł z grupą przedszkolną

Maurycy został zaatakowany na ul. Karwowskiego na poznańskim Łazarzu. Chłopiec szedł tego dnia wraz z grupą przedszkolną na pocztę. Z ustaleń śledczych wynika, że Zbysław C. ugodził pięciolatka w klatkę piersiową, co doprowadziło do jego zgonu. Zdaniem prokuratury Maurycy był przypadkową ofiarą 71-latka. Śledczy przekazali też, że przed atakiem na chłopca Zbysław C. miał grozić śmiercią ekspedientce jednego ze sklepów znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia.