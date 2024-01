Po świętach Bożego Narodzenia w domach często zalegają niepotrzebne już drzewka świąteczne. W większości przypadków do wyrzucenia nadają się żywe drzewa iglaste, które po dłuższym pobycie w mieszkaniu usychają i zrzucają igły. Zdarza się również, że istnieje potrzeba wymiany starej sztucznej choinki, która wygląda już na mocno zużytą. Gdzie wyrzucić tego typu odpady?

Gdzie wyrzucić żywą choinkę? Nie wystarczy wrzucić jej do pojemnika

Żywe drzewko świąteczne, zazwyczaj świerk, jodła czy sosna, zalicza się do odpadów biodegradowalnych. W teorii oznacza to, że możemy wyrzucić ją do brązowego pojemnika. Małe drzewko należy związać sznurkiem i w takiej formie wynieść do kontenera. Sprawa komplikuje się jednak gdy mamy do czynienia z większą choinką. Duże drzewo musimy wcześniej pociąć w taki sposób, aby zmieściło się ono do pojemnika. Związanie ze sobą gałęzi również pomoże w zaoszczędzeniu miejsca w śmietniku. To jednak niejedyny sposób.

Co zrobić z choinką? Nieprawidłowe wyrzucenie może skończyć się karą

Warto wcześniej upewnić się, czy w naszej okolicy nieorganizowane są cykliczne wywozy odpadów zielonych. We wspólnotach mieszkaniowych w okresie ponoworocznym często ma miejsce odbiór odpadów wielkogabarytowych dedykowany iglakom. Z kolei donicę pozostałą po żywej świątecznej dekoracji, powinniśmy zutylizować zgodnie z rodzajem materiału, z jakiego została wykonana.

Pod kategorię odpadów wielkogabarytowych podchodzi również sztuczna choinka. Jeśli w twojej okolicy nie ma możliwości pozostawienia odpadów wielkogabarytowych do odbioru, możesz zawieźć ją do najbliższego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mniejsze sztuczne drzewka należy wyrzucić do pojemnika na śmieci mieszane. Warto pamiętać, że za pozostawienie choinki w nieprzeznaczonym do tego miejscu może grozić mandatem w wysokości 500 zł.