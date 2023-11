Brutalny atak na 12-latkę w Rzeszowie. Policja zatrzymała "młodego mężczyznę"

"Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który może mieć związek z wczorajszym atakiem na 12-latkę w Rzeszowie" - przekazała we wtorek wieczorem na platformie X rzeszowska Komenda Wojewódzka Policji. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że sprawcą ataku mógł być 16-latek. Może odpowiadać za usiłowanie zabójstwa dziewczynki. Śledczy nie ujawniają na razie, jaki mógł być motyw jego napaści.

"Mieszkańcy mówią nam, że sprawcę - młodego mężczyznę - zdradziły czerwone buty, które także miał na sobie wczorajszego dnia. Podobnie, jak czarną kurtkę. Świadkowie widzieli, jak policjanci ubrani po cywilnemu skuli go i jak padł na ziemię" - podaje portal Nowiny24.pl. Zatrzymany miał mieć przy sobie też nóż.

Rzeszów. Atak na 12-latkę. Zatrzymano podejrzewanego

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 17 w okolicach ulicy Mikołajczyka na osiedlu Baranówka w Rzeszowie. Nastolatka szła do sklepu, wtedy napastnik miał zajść ją od tyłu i zadać kilka ran w okolicach głowy i szyi. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mógł być to nóż. 12-latka zdążyła jeszcze potem zadzwonić do matki. Pierwszej pomocy udzielił nastolatce przechodzień, który nie był jednak świadkiem ataku.

Jak podaje tvn24.pl, dziewczynka przeszła operację twarzy i szczęki w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Przebywa na oddziale intensywnej terapii, lekarze utrzymują nastolatkę w stanie śpiączki farmakologicznej. Stan określany jest jako "średnio-ciężki". "Rokowania według lekarzy są dobre" - podaje portal.