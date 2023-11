Policja poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło w niedzielę 12 listopada w Płocku (woj. mazowieckie) na ulicy Otolińskiej. 62-letni kierowca zatrzymał się przed rondem, pomylił biegi podczas włączania wstecznego i przejechał po własnej stopie. Natomiast pojazd zatrzymał się dopiero podczas zderzenia z latarnią. Sytuację zauważył świadek, który natychmiast wezwał na miejsce służby.

Płock. Kierowca przejechał autem po swojej stopie. Policja odkryła, że 62-latek nie pierwszy raz był nietrzeźwy za kierownicą

Kierowca doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. 62-latek nie był w stanie wyjaśnić, co się wydarzyło. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości, które wykazało, że miał on ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że kierowca w przeszłości stracił prawo jazdy za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości aż dwukrotnie. "Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed sądem" - przekazała sierż. szt. Monika Jakubowska.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Kierowcy mogą otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.