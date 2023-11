Pijany ksiądz na pogrzebie noworodka. Padły skandaliczne słowa "Aniołek śpi, to ja też spałem"

13 listopada na cmentarzu w Nowej Wsi Lęborskiej (woj. pomorskie) odbył się pogrzeb noworodka, który przyszedł na świat martwy. Uczestników ceremonii zaniepokoiło, że na miejscu przez dłuższy czas nie pojawił się żaden duchowny.

- Przywiozła go parafianka, która go wozi, bo ksiądz stracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu – mówi "Faktowi" ciocia zmarłego chłopca, która uczestniczyła w pogrzebie maluszka. Jak dodaje, na pogrzeb przyjechał pijany. - Mylił słowa, bełkotał, mylił pieśni, kiedy zakończył ceremonię, to wezwaliśmy policję - relacjonowała kobieta.

- Na wejściu na cmentarz powiedział do nas: "Aniołek śpi, to ja też spałem...", wszyscy aż zaniemówili, nie wiem, brakuje nam słów, rodzice małego, nie są w stanie rozmawiać, to wywołało u nich jeszcze większy ból - kontynuowała.

Skandaliczna sytuacja na pogrzebie dziecka. Ceremonię prowadził pijany duchowny

Całe zdarzenie potwierdza w rozmowie z gazetą lokalna policja. - W poniedziałek, 13 listopada przed południem otrzymaliśmy zgłoszenie od świadków, że w gminie Nowa Wieś Lęborska uroczystości pogrzebowe prowadzi ksiądz, który może być nietrzeźwy - relacjonowała "Faktowi" asp. Marta Szałkowska, rzeczniczka policji w Lęborku.

Jak poinformowała, policjanci pojechali na miejsce, poddali księdza badaniu alkotestem, okazało się, że ma półtora promila alkoholu w organizmie. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Ksiądz mandat przyjął. "Fakt" ustalił, że chodzi o księdza Czesława K. (60 l.), który jest proboszczem parafii pw. świętej Marii Magdaleny w Garczegorzu pod Lęborkiem.

Jedna ze zgromadzonych na ceremonii kobiet przekazała gazecie, że nie jest pierwsza taka sytuacja, w której mieszkańcy widzą nietrzeźwego księdza. Miał być już wcześniej pijany na mszach i chrzcinach.

Podobną historię opisywaliśmy na początku roku, gdy w powiecie oleckim nietrzeźwy duchowny miał próbować wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych.

